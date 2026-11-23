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Florian Wirtz riu das sugestões de que o Liverpool esteja preocupado com o Arsenal, campeão da Premier League, após uma atuação dominante contra o Manchester United. O alemão foi o destaque da partida em que o Liverpool goleou seu grande rival em Anfield, na tarde de domingo.

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Goleada em Anfield agrava situação de Pochettino

O Liverpool deu a Mauricio Pochettino um início de pesadelo como técnico do Manchester United, que desmoronou em menos de 15 minutos. Erros defensivos de Matthijs de Ligt e Leny Yoro permitiram a Dominik Szoboszlai abrir o placar aos dez minutos, antes de o árbitro Samuel Barrott mostrar cartão vermelho direto a Yoro.

Wirtz ampliou a vantagem três minutos depois com uma finalização ousada, e gols de Rio Ngumoha e Victor Munoz no segundo tempo selaram a goleada. Visivelmente frustrado, Pochettino criticou a arbitragem ao falar com a imprensa depois da partida .

Wirtz elogia técnicos após atuação de destaque

Eleito o melhor em campo, Wirtz falou sobre o ambiente em Anfield e a evolução do Liverpool em entrevista à Sky Sports.

“Muito bom. O ambiente depois do jogo estava muito bom. Pudemos aproveitar, e foi uma tarde agradável”, disse Wirtz. “Estou me sentindo muito bem, mas isso também acontece porque o time evolui e melhora. Só de fazer parte disso, você também melhora, então estou aproveitando.”

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Ele também atribuiu parte de sua boa fase ao técnico do clube, Andoni Iraola, e ao treinador da Alemanha, Jurgen Klopp.

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“Os dois são técnicos muito bons, e gosto de jogar sob o comando de ambos”, acrescentou. “Cada um tem qualidades diferentes, e estou feliz por poder contar com dois técnicos assim.”

Disputa pelo título se abre com tropeços dos rivais

Após dez jogos, a vitória deixou o Liverpool quatro pontos à frente do Bournemouth, quinto colocado, e a um ponto de Manchester City e Brighton. Com o campeão Arsenal deixando pontos pelo caminho contra o Newcastle depois de desperdiçar a vantagem obtida no primeiro tempo, Wirtz ressaltou que está atento a todo o trio da frente.

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“Sim, [esta vitória] foi definitivamente importante hoje, também pela situação na tabela”, explicou Wirtz. “Acho que muitos times no topo da tabela não venceram neste fim de semana, então foi bom termos aproveitado a oportunidade. O cartão vermelho influenciou um pouco o jogo, claro, mas aceitamos isso. Nós o provocamos com a arrancada de Alex [Isak], então, sim, muito bom.”

Perguntado diretamente se o Liverpool pensava em alcançar o Arsenal, ele respondeu: “Ah, eu não estava falando do Arsenal… de todos os times, não sei, do primeiro ao terceiro lugar. Então nós sabíamos, não falamos muito sobre isso, mas acho que todos sabiam que era uma grande chance de somar pontos. Estou feliz por termos aproveitado essa chance.”

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Clássico de Merseyside se aproxima, e United busca reagir

O Liverpool visita o Everton no clássico de Merseyside no próximo domingo. Uma vitória deixaria a equipe a quatro pontos do Arsenal antes de o adversário receber o Manchester City, mais tarde naquela tarde. Aproveitar essa oportunidade pode consolidar a equipe de Iraola como uma verdadeira candidata ao título.

Pochettino, por sua vez, precisa corrigir com urgência a defesa do United, que sofreu 34 gols em todas as competições, a pior marca entre as cinco principais ligas da Europa. Apenas um ponto acima do Crystal Palace, lanterna da tabela, o United enfrenta o Sporting fora de casa no meio da semana antes de receber o Brentford daqui a seis dias.