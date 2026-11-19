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Mauricio Pochettino chegou oficialmente a Carrington para dar início a uma nova era no Manchester United e já começou a trabalhar após uma viagem rápida dos Estados Unidos. O técnico argentino não perdeu tempo para apresentar sua visão e afirmou que o trabalho duro começa imediatamente, antes de uma estreia difícil em Anfield neste fim de semana.

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Pochettino chega a Manchester após último compromisso com os Estados Unidos

Após o jogo de volta contra o Haiti pela Liga das Nações, disputado na terça-feira em Cincinnati e que marcou sua despedida do comando da seleção masculina dos Estados Unidos, o argentino pegou um voo noturno para a Inglaterra. Na quarta-feira, foi direto para Carrington conhecer funcionários e vários integrantes de seu novo elenco.

O Manchester United confirmou a contratação de Pochettino na última sexta-feira , pouco mais de 24 horas depois de demitir Michael Carrick após o pior início de temporada do clube desde 1986. O novo técnico começou imediatamente a preparação para o jogo de domingo contra o Liverpool pela Premier League.

Novo técnico do Manchester United diz que descanso pode esperar antes da viagem a Anfield

Em entrevista ao site do Manchester United após a viagem, Pochettino afirmou que o cansaço não vai atrapalhá-lo. “Tenho muita energia”, disse. “É um privilégio ser técnico do Manchester United. E não estamos perdendo tempo. Precisamos estar prontos para competir no domingo.

“Agora não é hora de pensar em descanso, não é hora de pensar em dormir. É hora de estar pronto e preparar tudo para garantir que vamos competir nas melhores condições em Anfield.”

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Ao falar com os funcionários em Carrington, disse: “Estou muito empolgado por estar aqui. É uma honra. É um privilégio estar neste clube incrível. Sim, estou ansioso para começar a trabalhar.”

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Apesar das dificuldades do Manchester United nas competições nacionais, Pochettino não se intimidou com a rivalidade local após sua última partida pelos Estados Unidos, na terça-feira. Quando DaMarcus Beasley, ex-jogador emprestado ao Manchester City, disse no estúdio da TNT Sports US que “Manchester é azul e sempre será azul”, Pochettino respondeu : “Você vai ver. Dê-me tempo.

“O novo desafio é grande, mas, ao mesmo tempo, traz a adrenalina que você quer sentir. Precisamos usar o bom senso… sabemos que a situação não é a que um clube como o Manchester United merece. A torcida é incrível.”

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Depois, em um vídeo do clube para os torcedores, pediu um esforço coletivo: “Estou ansioso para conhecer vocês. Ouço tantas coisas boas sobre vocês. Espero que, trabalhando e nos conectando, possamos trazer toda a felicidade. Esta será uma temporada especial para apoiar nossos jogadores, fazê-los lutar em campo e conquistar os resultados que merecemos.”

Pochettino terá teste imediato em Anfield ao iniciar reconstrução

Pochettino terá apenas alguns dias em Carrington antes da viagem para enfrentar o Liverpool no domingo, quando a péssima forma do Manchester United neste início de temporada passará por um difícil teste em Anfield.

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Depois da estreia, sua prioridade será reverter a queda de rendimento do clube e desafiar a supremacia local do Manchester City ao longo de um contrato que, segundo informações, vai até 2029.