“Não estamos na Disneylândia!”: Mikel Arteta faz alerta duro à sensação do Arsenal Max Dowman após rejeição de recurso contra cartão vermelho

Compartilhar Siga GOAL no Google

Mikel Arteta defendeu enfaticamente sua reação dura a Max Dowman depois que o recurso do Arsenal contra o cartão vermelho recebido pelo adolescente na Copa da Liga Inglesa foi rejeitado. O técnico do Arsenal insiste que o jogador de 16 anos precisa conhecer as duras realidades do futebol profissional ou corre o risco de viver na “Disneylândia”.

Publicidade

Arsenal sofre revés em recurso

O recurso do Arsenal contra o cartão vermelho recebido recentemente por Dowman foi oficialmente rejeitado por uma comissão independente. O jogador de 16 anos foi expulso durante a derrota nos pênaltis para o Fleetwood Town, na terça-feira, pela Copa da Liga Inglesa, após reagir a uma entrada dura de Harrison Neal.

Com isso, o adolescente que vem quebrando recordes cumprirá uma suspensão de três jogos. Arteta manifestou imediatamente sua frustração com a decisão. Ele admitiu que o clube está profundamente decepcionado por ela não ter sido revertida após a apresentação de provas claras de que houve provocação.

Arteta exige que a dura realidade seja encarada

Arteta foi criticado por confrontar Dowman de forma agressiva quando ele deixava o campo, mas o espanhol defendeu enfaticamente sua postura firme. Ele revelou que havia alertado o jovem, antes do início da partida, sobre possíveis provocações do adversário.

“Não sei. Você pode ter muitas reações”, afirmou Arteta em entrevista coletiva. “Se você visse como meu pai e minha mãe reagiam comigo, um dia diria: ‘Não gosto dessa reação’. Para mim, foi a melhor reação possível para que eu pudesse ser quem sou. Mas você sempre quer ver a melhor reação, a mais bonita.

Publicidade Publicidade

“Não estamos na Disneylândia. Estamos na Premier League, neste nível, e cuidamos dele de uma forma que vocês nem imaginam. Mas, ao mesmo tempo, vamos cobrar dele como cobramos de qualquer outro, porque ele precisa conquistar o direito de jogar. Caso contrário, o que os outros jogadores vão me dizer? É preciso ser justo. Vamos em frente.”

Tópicos relacionados

O contexto por trás do cartão

A expulsão de Dowman contra o Fleetwood foi a segunda dele neste mês, depois de ter recebido um cartão vermelho recentemente pela seleção sub-19 da Inglaterra. Apesar da pouca idade, o jovem já disputou 18 partidas pela equipe principal e detém recordes do Guinness como o mais jovem a conquistar a Premier League, a marcar um gol e a jogar na Champions League. Arteta avaliou que a comissão deveria ter considerado esses fatores, além da gravidade da falta inicial.

“Acho que é preciso levar em conta o contexto do jogador, a idade e o que aconteceu antes”, explicou Arteta. “Especialmente as entradas imprudentes que ele sofreu. A reação dele foi mínima em comparação com a jogada. É decepcionante que a decisão não tenha sido revertida depois de reverem o lance.”

Publicidade

Arsenal terá viagem a Liverpool

Com a campanha na Copa da Liga Inglesa encerrada de forma abrupta e o recurso oficialmente rejeitado, o Arsenal precisa voltar rapidamente sua atenção aos compromissos nacionais. Dowman começará a cumprir imediatamente a suspensão de três jogos e terá de acompanhar as partidas de fora. O elenco do Arsenal viajará a Anfield neste fim de semana para um grande confronto da Premier League contra o Liverpool.