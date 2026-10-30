"Não estamos na Disneylândia": Arteta revela os bastidores de sua irritação com a joia do Arsenal

O espanhol Mikel Arteta, treinador do Arsenal, falou sobre os bastidores da polêmica expulsão da jovem promessa Max Dowman, de 16 anos, revelando ao mesmo tempo as últimas novidades da lista de lesionados do time antes do aguardado confronto de domingo diante do Liverpool, no estádio de Anfield, pela nona rodada da Premier League.

Sobre sua reação irritada no momento da expulsão de Dowman diante do Fleetwood Town, nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa "Carabao", Arteta disse, segundo o site "Sky Sports": "Minha reação veio em um momento de forte irritação e frustração, porque eu conheço as consequências disso, especialmente para o Max. Isso é algo que conversamos logo antes de entrarmos em campo, porque não era a primeira vez; já havia acontecido antes neste mês com a seleção inglesa sub-19, e continuará a acontecer por causa do jeito dele de jogar e de atrair os adversários".

E acrescentou sobre a natureza de sua relação com o jovem jogador: "Precisamos ser capazes de dizer uns aos outros o que pensamos. Ele tem 16 anos, e temos que protegê-lo muito, e ao mesmo tempo devemos ser claros e diretos com ele sobre o que esperamos dele em relação ao time, aos companheiros e ao clube. Não há nenhum problema entre nós, e conversamos juntos ontem".

Sobre a forma como lidou com o episódio e o quanto concorda com as críticas direcionadas à sua reação diante de Dowman, Arteta explicou: "Não acompanhei as reações sobre minha reação, sejam positivas ou negativas. Vocês precisam entender o contexto e a natureza da relação que me une a ele, e o que conversamos juntos antes de entrarmos em campo".

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E prosseguiu Arteta, citando sua experiência pessoal: "Se vocês tivessem visto a reação do meu pai e da minha mãe comigo em alguns momentos, diriam que não gostam desse tipo de tratamento, mas para mim foi a melhor reação de todas, porque foi ela que moldou minha personalidade e me fez ser o que sou hoje".

E acrescentou o treinador do Arsenal, contestando as expectativas idealizadas: "Vocês procuram a reação mais bonita e mais perfeita, mas será que vocês quiseram ver a reação dos companheiros de time quando se viram obrigados a terminar a partida com apenas 10 jogadores? O que vocês esperam? Este é o nível exigido e esta é a reação natural, esteja ela certa ou errada. E até comigo mesmo, quando não venço, minha reação é de extrema raiva e frustração".

Arteta completou suas declarações enfatizando a realidade do ambiente esportivo: "Este é o ambiente competitivo e essa é a verdade; não estamos na Disneylândia, mas sim jogando na Premier League. Nós cuidamos muito dele, mas ao mesmo tempo exigimos dele muitas obrigações, porque ele precisa merecer a oportunidade de jogar com seu esforço, caso contrário o que os demais jogadores do time me dirão?".

E o treinador do Arsenal demonstrou sua grande decepção após a rejeição do recurso apresentado para suspender a punição de expulsão de Dowman, esclarecendo: "Sinto uma grande decepção, especialmente com as entradas violentas que ele sofreu. Sua reação esteve em seu grau mínimo em comparação com a falta cometida contra ele, e as entradas poderiam ter terminado de forma muito grave, e hoje temos sorte de ele não ter sofrido uma fratura no pé".

No que diz respeito à disponibilidade das peças do Arsenal para a partida de domingo, Arteta analisou a situação dos lesionados, dizendo sobre Noni Madueke: "Ainda não sabemos a situação dele. Temos uma sessão de treino amanhã e vamos ver se ele consegue completar o treino por inteiro para avaliar o grau de sua condição".

E sobre os detalhes da lesão de Bukayo Saka, Arteta esclareceu: "Ele precisava passar por novos exames de imagem para saber a extensão do dano e se o tendão foi afetado e o tamanho desse comprometimento, e depois disso saberemos mais".

E sobre se ele ficará de fora da convocação da seleção inglesa, acrescentou: "Não sei, parece que sim, mas temos que esperar e ver o que a próxima semana trará".

E ao encerrar suas declarações, Arteta deu boas notícias sobre o trio Declan Rice, Riccardo Calafiori e Christos Tzolis, afirmando: "Todos eles treinaram hoje e vão treinar amanhã, e se as coisas correrem bem estarão disponíveis para atuar".