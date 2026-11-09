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O meio-campista Pascal Gross, do Brighton, rejeitou a ideia de que sua equipe seja candidata ao título da Premier League, apesar de ter subido para a segunda posição com a vitória por 2 a 0 sobre o Brentford, que jogou com dez, no domingo. O experiente alemão converteu um pênalti no primeiro tempo após um golaço de Diego Gomez logo no início da partida, e o Brighton aproveitou o tropeço do Manchester City.

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Veterano alemão freia expectativas elevadas

Gross pediu cautela no Amex Stadium, embora a sexta vitória em sete jogos pelo campeonato tenha colocado sua equipe à frente do City de Enzo Maresca, que perdeu para o Nottingham Forest no sábado. De volta a casa após cinco partidas consecutivas como visitante em todas as competições, a equipe não sofreu gols em nenhuma de suas últimas dez vitórias na primeira divisão. Essa sequência defensiva inclui as sete vitórias conquistadas na campanha atual.

Golaço no início antecede expulsão

O meio-campista paraguaio Gomez, que marcou do meio-campo contra o Crystal Palace no mês passado, abriu o placar aos 15 minutos com um chute de esquerda de cerca de 23 metros, sem chances para o goleiro Caoimhin Kelleher.

O atacante visitante Igor Thiago foi expulso oito minutos depois, quando o árbitro Michael Oliver mudou o cartão amarelo para vermelho após as imagens no monitor à beira do campo mostrarem que o braço do brasileiro atingiu o rosto de Chema Andres. Aos 42 minutos, Gross converteu um pênalti marcado após falta de Keane Lewis-Potter em Luka Vuskovic.

Em entrevista à Sky Sports após a partida, Gross descartou falar em disputa pelo título: "Não. Não estamos na disputa pelo título. Começamos a temporada muito bem, mas ainda estamos no início. Basta olhar para a Premier League, para as pequenas diferenças, para os resultados. Ainda não estamos nos empolgando. Temos que sofrer muito em todos os jogos."

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Técnico incentiva os torcedores a sonhar

Enquanto o experiente armador minimizou a posição da equipe na tabela, o técnico Fabian Hurzeler mostrou-se um pouco mais receptivo à crescente empolgação dos torcedores do clube. Em entrevista ao site oficial do clube, o treinador alemão afirmou: "Eles [os torcedores] devem ficar empolgados sempre que assistirem aos nossos jogos, e esse é o nosso trabalho: empolgá-los.

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"Sempre digo que eles podem sonhar, podem ter grandes expectativas em relação a nós, mas são coisas que não podemos controlar."

Ao enfatizar que a evolução constante continua sendo o principal objetivo do elenco, Hurzeler acrescentou: "Há momentos e fases do jogo em que os jogadores individualmente, mas também toda a equipe, podem melhorar, e esse é o nosso foco principal.

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"Foi assim desde o início, é assim agora e será assim pelo resto da temporada."

Pausa para as seleções interrompe boa sequência

A equipe de Hurzeler chega à pausa de novembro para os jogos das seleções firmemente na zona de classificação para a Champions League, após mais uma atuação dominante em casa. Por outro lado, a segunda derrota no campeonato deixa o Brentford na oitava posição, depois de não conseguir uma única finalização no alvo ao longo dos 90 minutos. O Brentford ainda busca sua primeira vitória na Premier League como visitante contra o Brighton e precisa se reorganizar antes da retomada do campeonato.