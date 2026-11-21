Compartilhar Siga GOAL no Google

Ruben Amorim saiu em defesa de Goncalo Ramos, contratação mais cara da história do Milan, e afirmou que o jejum de gols do atacante é consequência das deficiências táticas da equipe, não de uma falha individual. O treinador português também destacou uma mudança significativa na mentalidade de Francesco Camarda após o retorno do jovem de seus compromissos com a seleção.

Publicidade

Amorim atribui jejum de Ramos ao baixo volume ofensivo

O técnico do Milan, Amorim, recusou-se a responsabilizar Ramos individualmente, apesar do início difícil da contratação mais cara da história do clube diante do gol em San Siro. Com o Milan se preparando para voltar a campo pela Serie A contra o Frosinone no domingo, as atenções se voltaram inevitavelmente para a produção ofensiva do elenco. Alphadjo Cisse, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Diego Moreira contribuíram com 21 gols em todas as competições nesta temporada, em contraste com Ramos e seu reserva Camarda, que marcaram apenas três vezes juntos. Os três gols foram anotados pelo jogador da seleção portuguesa.

Ao falar com a imprensa no sábado, Amorim apontou que o problema está na incapacidade da equipe de criar chances de qualidade, e não nas finalizações do atacante. O treinador explicou: "Claro que podemos dizer que talvez mais uma opção [em janeiro] seja algo bom para ajudar Camarda e Ramos, mas acho que as dificuldades de Ramos são as dificuldades da equipe. Tive duas semanas para entender os dados que vocês têm e que eu tenho. Não estamos chegando ao terço final. Somos uma das piores equipes para entrar no terço final e dar sequência às jogadas a partir dali. Não finalizamos muito. Não quero uma equipe que chute muito de fora da área, porque, na maioria das vezes, não dá para marcar de fora da área. Mas não estamos ajudando Ramos."

Dedicação do atacante vale mais que estatísticas

Apesar do desempenho abaixo do esperado em gols , Amorim fez questão de destacar as contribuições de Ramos que não aparecem nas estatísticas para a equipe titular. O jogador da seleção portuguesa chegou ao Milan vindo do Paris Saint-Germain no último verão europeu, em uma negociação de € 74 milhões mais bônus, após marcar 45 gols em 131 partidas pelos franceses em todas as competições. O treinador citou uma partida recente contra o Genoa como exemplo de como o ex-atacante do Benfica influencia o jogo sem necessariamente marcar.

O técnico do Milan acrescentou: "No jogo contra o Genoa, sem Ramos, não marcamos os dois gols. Ele não marcou, mas, sem Ramos, não fazemos aqueles dois gols. Minha maior preocupação é a equipe e o volume ofensivo. Não podemos continuar assim. Estamos marcando muitos gols, mas com um volume [de ataques] menor. Se vocês acham que podemos manter isso, com menos volume e mais gols, não vamos conseguir continuar dessa forma. Então, meu objetivo é fazer a equipe avançar. Esse é o meu trabalho, não o de Ramos."

Publicidade Publicidade

O papel de Baldini na melhora de Camarda

A conversa também passou por Camarda, jovem promissor que tem encontrado pouco espaço sob o comando de Amorim nesta temporada. Depois de disputar apenas 36 minutos na Serie A, havia preocupação com o ânimo do adolescente, mas Amorim notou uma clara mudança na postura do jogador de 18 anos após um período com a seleção sub-21 da Itália. Ele atribuiu ao técnico da seleção italiana sub-21, Silvio Baldini, um papel decisivo na recuperação da confiança do atacante por meio de uma conversa particular durante a pausa.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Sobre o desenvolvimento do jovem atacante, Amorim disse: "Estou muito contente com a forma como ele voltou. Talvez porque tenha mudado de ambiente. Soube que o técnico Baldini conversou com ele. Não sei o que disse ao garoto, mas ele voltou mais feliz. Fiquei muito contente com a conversa do técnico Baldini com ele e estou feliz por Camarda. Mas isso pode acontecer com jovens em um grande clube. Ele só precisa se concentrar no próximo treino, se divertir e depois pensar no próximo jogo. As coisas vão se acertar. Entendo a pergunta sobre janeiro, mas janeiro ainda está muito longe."

Construindo o futuro em San Siro

Amorim pediu paciência tanto com sua principal contratação quanto com o talento formado no clube, ressaltando que é preciso tempo para se adaptar à intensidade de jogar por um clube do porte do Milan. Com o Milan na quarta colocação e prestes a enfrentar um Frosinone que está apenas quatro pontos atrás, a pressão por resultados é imediata .

Publicidade

Ele concluiu: "Precisamos levar todos os nossos jogadores para perto da área: Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, todos eles. Ramos está com dificuldades porque a equipe está com dificuldades. Mas Ramos é um jogador que acompanha o meio-campista, o zagueiro. Sei que esse não é o trabalho dele. Sei que contratamos um jogador para marcar gols, mas eu não estou fazendo o [melhor] trabalho para ajudar Ramos. Ramos, porém, está fazendo de tudo para me ajudar, e sei que ele vai marcar muitos gols. Mas precisamos fazer a equipe avançar para que ele jogue na posição de atacante. Ele precisa de tempo para amadurecer, para se sentir adaptado ao clube. Não sei o que vai acontecer em janeiro. Ele precisa estar concentrado nestes próximos jogos. No futebol, tudo pode mudar em uma semana, então imagine até janeiro."