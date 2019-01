“Não estamos bem, temos que ser sinceros”, diz Casemiro após outra derrota do Real Madrid

A equipe merengue perdeu por 1 a 0 para o Leganés, mas avançou às quartas de final da Copa do Rei graças à vantagem construída na ida

O Real Madrid precisou contar com as defesas de Keylor Navas para garantir classificação para as quartas de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira (16), na derrota por 1 a 0 para o Leganés. Ainda que tenham avançado, por causa dos 3 a 0 impostos no Bernabéu no jogo de ida, o clima não foi de comemorações.

Titular na partida, Casemiro sabe disso. Após a partida, o brasileiro reconheceu a necessidade de melhora na equipe comandada por Santiago Solari.

“Nós perdemos, mas conseguimos a classificação, que era o que nós queríamos. Faltou profundidade no primeiro tempo, e no segundo estivemos melhor, controlamos bem a não ser no final. Foi uma boa eliminatória, mas sabemos que cada jogo não é fácil”, disse para a BeIN Sport.

“Nós jogamos para ganhar, mas não estamos bem. Temos que ser sinceros, mas estamos trabalhando muito. Estamos na Champions, um pouco longa na Liga Espanhola e agora nas quartas de final da Copa (do Rei)”.

“Todos sabem que precisamos melhorar. Estamos trabalhando para ganharmos títulos e com o trabalho sempre se consegue algo. Seguiremos trabalhando e seguiremos calados, e no final vamos ver o que acontece”, completou.