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O meio-campista do Arsenal Bruno Guimaraes admitiu que sua técnica característica de cobrança de pênaltis já não funciona, após uma série de erros de grande repercussão. O jogador da seleção brasileira foi alvo de fortes críticas depois que seu pênalti desperdiçado resultou na surpreendente eliminação da equipe na Carabao Cup diante do Fleetwood Town, da League Two.

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Hora de mudar para o jogador da seleção brasileira

Guimaraes tem recebido cada vez mais atenção nas últimas semanas, já que sua maneira de cobrar pênaltis, antes confiável, parece ter sido decifrada pelos goleiros adversários. O ex-jogador do Newcastle ganhou fama pela corrida característica, com uma pausa antes do chute para esperar o goleiro escolher um lado e colocar a bola no canto oposto.

O erro mais prejudicial aconteceu no recente confronto do Arsenal com o Fleetwood Town pela Carabao Cup. Em um resultado que surpreendeu a competição, o Arsenal foi eliminado pela equipe da League Two nos pênaltis, e Guimaraes desperdiçou sua cobrança decisiva. O erro reforçou uma tendência preocupante que começou durante a Copa do Mundo, quando a confiança do brasileiro nas cobranças começou a vacilar sob a intensa pressão do cenário internacional.

Ao falar sobre a queda no desempenho de suas cobranças, Guimaraes foi direto ao reconhecer a necessidade de mudar. “Olha, acho que venho batendo os pênaltis de uma certa maneira. Tentei fazer isso durante a Copa do Mundo e tentei aqui também. Agora está claro para mim que não está mais funcionando”, admitiu em entrevista à ESPN Brasil.

Responsabilidade diante das críticas

Apesar da frustração dos torcedores no Emirates após a eliminação na copa, Guimaraes insiste que essa dificuldade não definirá sua carreira no norte de Londres. Seus problemas recentes nas cobranças, com três erros nos últimos quatro pênaltis por clube e seleção, revelam uma tendência preocupante. Mas ele ressaltou que reconhecer uma falha é o primeiro passo para corrigi-la.

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“Tenho humildade suficiente para reconhecer que preciso melhorar e mudar a forma como bato os pênaltis. Mas uma coisa é certa: isso não muda quem sou como jogador nem como pessoa. Como eu disse, tenho humildade suficiente para admitir que minhas cobranças recentes não foram boas. Meu aproveitamento antes da Copa do Mundo era muito bom, mas, ultimamente, não consegui manter o mesmo nível. É algo em que preciso trabalhar, tenho de treinar de outra maneira”, explicou o meio-campista, disposto a deixar para trás o desastre contra o Fleetwood Town.

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O caminho para voltar a converter pênaltis

O brasileiro não está apenas esperando a sorte mudar: ele já adotou uma rotina rigorosa de treinos para recuperar a confiança. Guimaraes revelou que agora reserva um tempo específico ao fim de cada treino do Arsenal para aperfeiçoar uma nova técnica. O foco vem em um momento crucial, já que o Arsenal se prepara para enfrentar o Liverpool no domingo, sabendo que uma vitória o deixará isolado na liderança da Premier League após a derrota do Manchester City para o Brighton no sábado.

“A vida não para, e os desafios continuam chegando. Temos outro jogo neste domingo e, se eu deixar isso me abalar, só vou piorar. Ou devo dar a volta por cima? Preciso amadurecer com meus erros e aprender com eles. Já decidi que não devo continuar batendo os pênaltis da maneira como vinha fazendo. Acho que o mais importante é não ter medo do que pode acontecer, mas trabalhar nos treinos para estar pronto quando chegar a hora”, acrescentou.

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Aprendendo com os maiores do mundo

Guimaraes também destacou que nem mesmo as maiores lendas do esporte estão imunes à pressão de cobrar um pênalti. Ao citar exemplos da recente Copa do Mundo, o meio-campista do Arsenal, que chegou do Newcastle no verão e marcou dois gols em 12 partidas por todas as competições nesta temporada, colocou suas próprias dificuldades em perspectiva.

“Agora, todos os dias, bato pelo menos três ou quatro pênaltis. Quero estar preparado caso isso aconteça de novo. Não posso decepcionar meus companheiros nem a nossa torcida. Sabemos que isso pode acontecer. Vimos na Copa do Mundo, com Messi perdendo um pênalti, Mbappé perdendo outro e muitos outros também errando. É claro que preferiríamos evitar essa situação, mas tenho humildade suficiente para reconhecer quando algo não vai bem. O que preciso fazer é trabalhar ainda mais para que, quando surgir a próxima oportunidade, eu possa assumir a responsabilidade e não desperdiçá-la”, concluiu.