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Zinédine Zidane, técnico da seleção da França, anunciou a ausência de Kylian Mbappé na aguardada partida contra a seleção italiana amanhã, quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, após os rumores que circularam sobre o desentendimento entre ambos.

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Zidane afirmou durante a coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, segundo o que noticiou a rede RMC francesa: "Kylian vai desfalcar o jogo de amanhã. Sentiu dores leves e, como de costume, não queremos arriscar nada. São coisas lamentáveis, mas fazem parte do futebol, e espero que ele esteja conosco no domingo (na partida contra a Turquia, pela última rodada)".

De acordo com relatos franceses, Mbappé sofre de um incômodo nos músculos posteriores da coxa, além de não ter participado do último treino coletivo da seleção hoje, limitando-se a passar por tratamento, apenas 24 horas antes do confronto com a Itália em Milão.

A crise física de Mbappé surge em um momento delicado, depois que outros relatos, com destaque para o jornal "L'Équipe", falaram sobre a existência de uma relação nada harmoniosa entre o capitão da seleção e seu novo treinador, em comparação com a relação que unia o jogador ao técnico anterior, Didier Deschamps.

As raízes da tensão remontam ao primeiro período de treinamentos de Zidane à frente da comissão técnica, quando decidiu escalar Mbappé na posição de ponta esquerda, apostando em Dembélé no centro do ataque, uma decisão interpretada como uma mudança no status do astro do Real Madrid dentro do sistema ofensivo, especialmente porque ele prefere atuar na posição de atacante centralizado no último período.

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Zidane: Mbappé não está feliz

Sobre o estado psicológico do atacante do Real Madrid, Zidane disse: "Eu o encontro bem. E a prova é que ele continua conosco. Ele não está feliz e gostaria de jogar amanhã, mas não se deve arriscar, porque a temporada ainda é longa".

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A lesão de Mbappé ocorre num momento em que a seleção francesa sofre com uma série de desfalques, depois que Zidane já havia anunciado a saída de Aurélien Tchouaméni e Marcus Thuram de seus planos.

O técnico da França disse sobre o número elevado de lesões: "Eu escolho os jogadores, e às vezes acontecem coisas que não podemos controlar. O período de novembro, com os jogos do campeonato e da Liga dos Campeões, precisa ser aceito. É lamentável, e para o treinador é algo terrível, mas não temos escolha".

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Zidane explica o motivo da convocação de Maïolo

Zidane falou sobre a convocação de Sény Maïolo, afirmando: "Gosto de tudo nele, gosto da sua técnica e do que ele oferece. Naturalmente, é um jogador que está na lista. Tentamos fazer as coisas de forma lógica. Não procuramos apenas jogadores da seleção sub-21, temos uma lista, e quando há ausências convocamos os reservas".

Zidane: Temos os jogadores para fazer uma boa partida

Sobre as ambições da França apesar das ausências, Zidane disse: "Vamos buscar o equilíbrio para que a equipe esteja no melhor estado possível. Temos os jogadores capazes de fazer uma boa partida apesar de tudo. Quando não temos escolha, colocamos os jogadores e tentamos conquistar a vitória".

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Zidane define a posição de Diouf e Zaïre-Emery

Zidane esclareceu que Diouf joga em uma posição diferente no seu clube em comparação com a seleção, acrescentando: "Diouf é um jogador que atua em uma posição diferente no seu clube e conosco. Ele pode jogar pelo lado esquerdo".

Já sobre a versatilidade de posições de Warren Zaïre-Emery, afirmou: "O que eu quero é ver o jogador. Eu compreendo os treinadores nos clubes, há muitos jogos. Já eu quero vê-lo nas melhores condições. Pelo lado direito estamos bem com Malo Gusto e Saïd Koumbedi. Meu objetivo com Warren é vê-lo no meio-campo".

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Zidane esclarece a situação de Cherki

A respeito da situação de Cherki, Zidane disse: "Começar a partida? Vamos ver. Ele está conosco, e a ideia é que faça parte do grupo. Sabemos pelo que ele passou, mas hoje está pronto. Vamos lidar com a situação dele com cautela, mas conhecemos seu potencial. Em um momento como este que estamos vivendo, ele está presente e pronto".

Zidane recusa-se a comentar a candidatura de Riner à presidência

Zidane recusou-se a comentar a candidatura do judoca francês Teddy Riner à presidência da França, dizendo: "Não tenho nada a dizer sobre isso. Ele fez isso, e apenas desejo boa sorte a ele no que quer fazer. Isso é tudo o que posso dizer".

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Zidane abre a porta para a Juventus

Antes de jogar contra a seleção italiana, Zidane relembrou suas memórias com a Juventus, apontando o papel que o treinador italiano Marcello Lippi desempenhou em sua carreira, e disse: "Marcello Lippi me ensinou uma coisa: é preciso sempre seguir em frente. Quando cheguei a Turim, não jogava bem e, por isso, a imprensa e a torcida não me consideravam no nível. Lippi disse que eu deveria jogar com ele, e me mantive firme na minha posição".

E acrescentou: "Tornar-me treinador da Juventus? Por que não, talvez no futuro".

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Zidane falou também sobre o mais importante que aprendeu com o futebol italiano, dizendo: "A tática. Lembro-me de que, com Marcello Lippi, trabalhávamos diariamente durante 30 minutos o lado tático. Para um jogador como eu, que queria jogar bola, isso às vezes era incômodo. Mas tive sorte de passar por essa experiência, porque eles eram mestres no lado tático. Ele me deu confiança e eu tentei retribuir dentro de campo".