Não está à venda: Bayern de Munique fecha a porta para o Barcelona

O Barcelona segue ativo no mercado de transferências em busca de reforçar o setor defensivo com uma contratação capaz de oferecer um acréscimo imediato à equipe durante a segunda metade da temporada, com o diretor esportivo do clube, Deco, e o treinador Hansi Flick colocando a contratação de um zagueiro experiente no topo de suas prioridades, apesar das dificuldades financeiras que tornam complicado fechar novos negócios durante a próxima janela de transferências de inverno.

Nesse contexto, destacou-se o nome do alemão Jonathan Tah, zagueiro do Bayern de Munique, entre as opções colocadas diante da diretoria do Barcelona, depois que relatos da imprensa alemã apontaram a movimentação do clube catalão para explorar a possibilidade de contratá-lo, especialmente porque o jogador esteve entre os interesses da equipe na última temporada, além de que a experiência adquirida ao longo dos anos o torna adequado aos critérios definidos por Flick e Deco para reforçar o setor defensivo.

Barcelona recorre a Pini Zahavi para avaliar a possibilidade de contratar Jonathan Tah

Segundo o jornal catalão "Sport", Deco e Hansi Flick recorreram ao agente Pini Zahavi para sondar a situação de Jonathan Tah e a possibilidade de sua saída do Bayern de Munique, com uma reunião tendo sido realizada no fim de outubro, em coincidência com o confronto da Liga dos Campeões da Europa entre Bayern de Munique e Arsenal.

A reunião contou com o encontro do representante do zagueiro alemão, que também tem estreitas relações de trabalho com o Barcelona, com Max Eberl, o diretor esportivo do Bayern de Munique, a fim de discutir a situação esportiva do jogador e até que ponto seria possível permitir sua saída durante a próxima janela de transferências de inverno.

Apesar de Tah ainda não ter conseguido apresentar os níveis que se esperavam dele desde que se juntou ao Bayern de Munique, o clube alemão não parece disposto a abrir mão de seus serviços, além de que o próprio jogador não demonstra grande vontade de deixar o Campeonato Alemão, apesar de ter autorizado seu agente a explorar a possibilidade de sua transferência para o Barcelona.

O interesse do Barcelona no zagueiro alemão surge em meio à forte concorrência pelas vagas de zagueiro central no Bayern de Munique, onde o treinador Vincent Kompany conta principalmente com Dayot Upamecano, enquanto Tah e o sul-coreano Kim Min-jae se revezam na outra posição, dentro de um sistema defensivo que gerou algumas preocupações ao longo da atual temporada.

Segundo os relatos, o fato de Tah ter ficado no banco de reservas em cerca de metade das partidas da equipe levou o Barcelona a pedir a Zahavi que explorasse a possibilidade de contratá-lo em janeiro, na esperança de aproveitar sua situação atual para conseguir um zagueiro com a experiência necessária sem entrar em negociações financeiras complicadas.

Bayern de Munique fecha a porta ao Barcelona

Mas a reunião não transcorreu da forma que Zahavi ou os dirigentes do Barcelona esperavam, depois que o Bayern de Munique manifestou uma recusa categórica à ideia de abrir mão de Jonathan Tah, já que a diretoria o considera um elemento importante nos planos de Kompany e não pretende abrir negociações sobre sua saída, seja por meio de uma venda definitiva ou de empréstimo durante a próxima janela de transferências de inverno.

A posição do clube alemão não se limita a recusar a transferência de Tah para o Barcelona, mas também não parece disposto a permitir sua saída para qualquer outro clube, o que representa um golpe nas movimentações de Deco e Flick, que esperavam aproveitar a situação do jogador dentro do elenco bávaro para concretizar o negócio.

Flick insiste na contratação de um novo zagueiro em janeiro

Em contrapartida, Deco e Flick seguem dando prioridade à contratação de um zagueiro que tenha experiência e capacidade de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Barcelona, de modo a representar um reforço forte ao lado dos jovens atualmente presentes no setor defensivo, sobretudo Pau Cubarsí e Gerard Martín.

A prioridade de contratar um jovem zagueiro promissor recuou nos últimos tempos, depois que a diretoria esportiva preferiu buscar um jogador pronto que tenha a experiência necessária para lidar com a pressão e os grandes jogos, especialmente porque aumentar o número de jovens no setor defensivo pode representar um risco adicional para a equipe durante a segunda metade da temporada.

A missão do Barcelona torna-se ainda mais difícil com a redução das opções disponíveis no mercado de transferências, somada às restrições financeiras que impedem o clube de entrar em negócios de alto custo, o que obriga Deco a buscar soluções compatíveis com as possibilidades econômicas disponíveis.

Apesar desses obstáculos, a tendência dentro do Barcelona é a necessidade de proporcionar um reforço defensivo a Flick durante o próximo mês de janeiro, a menos que ocorram circunstâncias de força maior e imprevistas que impeçam isso, de modo que a missão de encontrar o zagueiro adequado continua sendo um dos principais assuntos que ocupam a diretoria esportiva do clube catalão.