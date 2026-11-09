Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Não está à venda: Bayern de Munique fecha a porta para o Barcelona

Mercado da bola
Bayern de Munique
Barcelona
J. Tah
Alemanha
Espanha

Novo baque para as movimentações do clube catalão

O Barcelona segue ativo no mercado de transferências em busca de reforçar o setor defensivo com uma contratação capaz de oferecer um acréscimo imediato à equipe durante a segunda metade da temporada, com o diretor esportivo do clube, Deco, e o treinador Hansi Flick colocando a contratação de um zagueiro experiente no topo de suas prioridades, apesar das dificuldades financeiras que tornam complicado fechar novos negócios durante a próxima janela de transferências de inverno.

Nesse contexto, destacou-se o nome do alemão Jonathan Tah, zagueiro do Bayern de Munique, entre as opções colocadas diante da diretoria do Barcelona, depois que relatos da imprensa alemã apontaram a movimentação do clube catalão para explorar a possibilidade de contratá-lo, especialmente porque o jogador esteve entre os interesses da equipe na última temporada, além de que a experiência adquirida ao longo dos anos o torna adequado aos critérios definidos por Flick e Deco para reforçar o setor defensivo.

Barcelona recorre a Pini Zahavi para avaliar a possibilidade de contratar Jonathan Tah

Segundo o jornal catalão "Sport", Deco e Hansi Flick recorreram ao agente Pini Zahavi para sondar a situação de Jonathan Tah e a possibilidade de sua saída do Bayern de Munique, com uma reunião tendo sido realizada no fim de outubro, em coincidência com o confronto da Liga dos Campeões da Europa entre Bayern de Munique e Arsenal.

A reunião contou com o encontro do representante do zagueiro alemão, que também tem estreitas relações de trabalho com o Barcelona, com Max Eberl, o diretor esportivo do Bayern de Munique, a fim de discutir a situação esportiva do jogador e até que ponto seria possível permitir sua saída durante a próxima janela de transferências de inverno.

Próximas partidas
FCB

FCB

Bundesliga

20 de nov. de 2026

KOE

KOE

BAR

BAR

La Liga

22 de nov. de 2026

VIL

VIL

Apesar de Tah ainda não ter conseguido apresentar os níveis que se esperavam dele desde que se juntou ao Bayern de Munique, o clube alemão não parece disposto a abrir mão de seus serviços, além de que o próprio jogador não demonstra grande vontade de deixar o Campeonato Alemão, apesar de ter autorizado seu agente a explorar a possibilidade de sua transferência para o Barcelona.

O interesse do Barcelona no zagueiro alemão surge em meio à forte concorrência pelas vagas de zagueiro central no Bayern de Munique, onde o treinador Vincent Kompany conta principalmente com Dayot Upamecano, enquanto Tah e o sul-coreano Kim Min-jae se revezam na outra posição, dentro de um sistema defensivo que gerou algumas preocupações ao longo da atual temporada.

Segundo os relatos, o fato de Tah ter ficado no banco de reservas em cerca de metade das partidas da equipe levou o Barcelona a pedir a Zahavi que explorasse a possibilidade de contratá-lo em janeiro, na esperança de aproveitar sua situação atual para conseguir um zagueiro com a experiência necessária sem entrar em negociações financeiras complicadas.

Bayern de Munique fecha a porta ao Barcelona

Mas a reunião não transcorreu da forma que Zahavi ou os dirigentes do Barcelona esperavam, depois que o Bayern de Munique manifestou uma recusa categórica à ideia de abrir mão de Jonathan Tah, já que a diretoria o considera um elemento importante nos planos de Kompany e não pretende abrir negociações sobre sua saída, seja por meio de uma venda definitiva ou de empréstimo durante a próxima janela de transferências de inverno.

A posição do clube alemão não se limita a recusar a transferência de Tah para o Barcelona, mas também não parece disposto a permitir sua saída para qualquer outro clube, o que representa um golpe nas movimentações de Deco e Flick, que esperavam aproveitar a situação do jogador dentro do elenco bávaro para concretizar o negócio.

Flick insiste na contratação de um novo zagueiro em janeiro

Em contrapartida, Deco e Flick seguem dando prioridade à contratação de um zagueiro que tenha experiência e capacidade de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Barcelona, de modo a representar um reforço forte ao lado dos jovens atualmente presentes no setor defensivo, sobretudo Pau Cubarsí e Gerard Martín.

A prioridade de contratar um jovem zagueiro promissor recuou nos últimos tempos, depois que a diretoria esportiva preferiu buscar um jogador pronto que tenha a experiência necessária para lidar com a pressão e os grandes jogos, especialmente porque aumentar o número de jovens no setor defensivo pode representar um risco adicional para a equipe durante a segunda metade da temporada.

A missão do Barcelona torna-se ainda mais difícil com a redução das opções disponíveis no mercado de transferências, somada às restrições financeiras que impedem o clube de entrar em negócios de alto custo, o que obriga Deco a buscar soluções compatíveis com as possibilidades econômicas disponíveis.

Apesar desses obstáculos, a tendência dentro do Barcelona é a necessidade de proporcionar um reforço defensivo a Flick durante o próximo mês de janeiro, a menos que ocorram circunstâncias de força maior e imprevistas que impeçam isso, de modo que a missão de encontrar o zagueiro adequado continua sendo um dos principais assuntos que ocupam a diretoria esportiva do clube catalão.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google