“Não esperávamos por isso”: Luka Modric, craque do Milan, admite surpresa com a primeira derrota na Serie A e diz que o Bologna “mereceu” a vitória

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O veterano Luka Modric, do Milan, fez uma avaliação contundente da primeira derrota da equipe no campeonato nesta temporada e admitiu que o time foi pego de surpresa pela queda de rendimento no segundo tempo contra o Bologna. Apesar do início positivo de campanha sob novo comando, o meio-campista croata reconheceu que os visitantes mereceram plenamente a vitória por 4 a 2 em San Siro.

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Invencibilidade do Milan no início da temporada chega ao fim

O Milan perdeu sua invencibilidade na Serie A nesta quarta-feira, ao sofrer uma decepcionante derrota por 4 a 2 em casa para o Bologna. Depois de um bom primeiro tempo, a equipe de Ruben Amorim desmoronou na etapa final e perdeu o embalo conquistado no início da temporada.

Modric entrou em campo no intervalo, substituindo o lesionado Fikayo Tomori. No entanto, o veterano de 41 anos não conseguiu conter o avanço dos visitantes, que assumiram o controle da partida. Com o resultado, o Milan ocupa a quinta posição na tabela, com 18 pontos conquistados nas nove primeiras rodadas.

Modric faz avaliação dura da derrota para o Bologna

Em entrevista à Sky Sport Italia, Modric fez uma avaliação franca da queda de rendimento de sua equipe no segundo tempo. O meio-campista croata reconheceu que o elenco ficou atônito com a mudança repentina no rumo da partida.

“Foi uma derrota ruim. Não esperávamos por isso, especialmente depois do primeiro tempo”, admitiu. “Acho que vínhamos fazendo uma boa campanha no campeonato até agora e, hoje à noite, perdemos nosso primeiro jogo. Perdemos muitas disputas no segundo tempo. Aquele gol de bola parada foi um infortúnio e, a partir daquele momento, nos abatemos. Merecemos perder.”

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Apesar do revés, Modric pediu aos companheiros que olhem para a frente. “Não temos desculpas. Houve lesões, mas é positivo que o próximo jogo seja logo. Vínhamos muito bem até hoje à noite, então precisamos manter o otimismo e esperar uma reação no sábado”, prosseguiu.

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Revolução tática de Amorim segue no rumo certo

Embora a derrota para o Bologna exponha fragilidades momentâneas, a avaliação geral no Milan continua bastante positiva. Modric, que deu duas assistências no campeonato nesta temporada e tem contrato até o fim da temporada, manifestou apoio à reformulação tática conduzida por Amorim.

“Acho que estamos no caminho certo”, afirmou o meio-campista. “O treinador chegou com novas ideias, com um novo estilo de jogo, e estamos tentando entender suas ideias e o que ele nos pede.”

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Reconhecendo que o elenco ainda está se adaptando, Modric ressaltou a importância da paciência: “Como eu disse antes, vínhamos bem até hoje à noite. Sempre é possível fazer mais, mas ainda precisamos melhorar e esperamos conseguir isso ao longo da temporada.”

Inter, rival da cidade, aguarda um Milan abalado

A equipe de Amorim não tem tempo para lamentar a decepção do meio de semana: no sábado, terá pela frente um confronto decisivo contra a rival Inter. Reagir em uma partida tão disputada será um teste difícil para a força mental do elenco.

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O Milan também precisará avaliar suas opções defensivas para o fim de semana após a substituição de Tomori por lesão. Conseguir um resultado positivo contra a Inter agora é fundamental para impedir que essa derrota isolada comprometa o início promissor da equipe na temporada.