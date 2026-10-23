Jakob Nestrup, técnico do Panathinaikos, da Grécia, demonstrou sua decepção com a lesão sofrida pelo internacional marroquino Azzedine Ounahi, meio-campista da equipe, ressaltando que sua ausência representa uma perda significativa para o grupo, diante do valor técnico que ele oferece e de seu papel na escalação do time, em meio a temores de que fique afastado dos gramados por um longo período.

Nestrup falou sobre a situação de Ounahi durante suas declarações que antecederam o confronto contra o Kairat Almaty, esclarecendo que o jogador marroquino não estará presente na próxima partida por causa da lesão, assim como seu companheiro Jagušić, apontando que o tempo de ausência previsto difere entre os jogadores, conforme a natureza da lesão de cada um.

O treinador não escondeu a dimensão do impacto que a ausência do meio-campista marroquino causa em suas opções técnicas, já que Ounahi é um dos elementos de destaque na escalação do Panathinaikos, graças às suas qualidades técnicas e à sua capacidade de agregar no meio-campo, o que torna sua ausência um desafio para a comissão técnica, que terá de encontrar as alternativas adequadas para suprir seus serviços no próximo período.

Nestrup expressou sua solidariedade ao jogador marroquino, considerando que o ocorrido é algo lamentável, sobretudo diante do papel que ele desempenha dentro do grupo e de sua importância para a equipe, afirmando que a comissão técnica continuará a oferecer o apoio necessário durante a fase de recuperação, até que ele consiga superar a lesão e recuperar sua condição física e técnica.

Ounahi havia se lesionado durante a partida entre Panathinaikos e Asteras Tripolis, que terminou com a vitória de sua equipe, antes de os exames médicos revelarem que ele sofreu um forte estiramento muscular na coxa direita, em um golpe para o time grego, que depende de suas qualidades no meio-campo.

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As estimativas iniciais apontam para a possibilidade de o internacional marroquino ficar ausente das competições por um período entre dois meses e meio e três meses, um período longo que pode privá-lo da participação em um número importante de partidas do Panathinaikos e limitar as opções disponíveis para a comissão técnica nos próximos compromissos, enquanto o tempo final de recuperação permanece ligado à evolução de seu estado de saúde e ao seu grau de resposta ao tratamento.