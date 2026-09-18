"Não entendo o que fizeram": Raphinha abre fogo contra o Atlético de Madrid

O brasileiro Raphinha, capitão do Barcelona, abriu fogo contra a postura do Atlético de Madrid em relação a Julián Álvarez, expressando não compreender a decisão do clube quanto ao atacante argentino, em meio aos comentários sobre o desejo do jogador de deixar a equipe no período recente.

Raphinha disse, em declarações à rádio "RAC1": "Não entendo o que o Atlético fez, porque se um jogador não está confortável em algum lugar, e estou falando por mim mesmo, é difícil que as coisas corram bem", acrescentando: "Ele deixou claro seu desejo de sair".

As declarações de Raphinha vêm em meio ao seu forte início de temporada com o Barcelona, depois de ter marcado 9 gols no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa, garantindo que não se surpreendeu com esse nível, pois esperava um bom começo após o trabalho que realizou no período recente.

O astro brasileiro revelou que atuar como atacante centralizado foi uma experiência nova para ele, esclarecendo que não havia jogado com essa regularidade na posição de camisa 9 antes, mas se adaptou rapidamente às exigências do técnico Hansi Flick, afirmando estar disposto a jogar em qualquer posição que sirva à equipe.

Raphinha também falou sobre seus números, que superaram os de Lionel Messi no início da temporada, descrevendo isso como "loucura", mas ressaltou que Messi continua sendo "o melhor jogador da história", considerando que vive atualmente "o auge de sua carreira".

Raphinha também elogiou o papel desempenhado por Hansi Flick na mudança de sua situação dentro do Barcelona, apontando que o técnico alemão contribuiu de forma significativa para sua transformação e para a evolução que seu nível apresentou desde a temporada passada.

Ao falar sobre a Bola de Ouro, Raphinha manifestou seu apoio de forma clara ao seu companheiro Lamine Yamal, afirmando que seus números, títulos e nível com o Barcelona e a seleção espanhola o tornam, em seu ponto de vista, o mais merecedor do prêmio.

E disse: "Se o prêmio for justo, deve ir para Lamine", acrescentando: "Mbappé? O prêmio da Bola de Ouro é do Lamine".

O capitão do Barcelona considera que a equipe tem o suficiente para brigar pelos títulos nesta temporada, afirmando que vencer a Liga dos Campeões da Europa e o título do Campeonato Espanhol seria "a melhor coisa" que poderia conquistar com o clube, caso a equipe mantenha o nível atual.