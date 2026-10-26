Ele não precisou falar nada. Uma única curtida no Instagram foi suficiente para acender uma nova revolução dentro das paredes de Old Trafford. No momento em que o Manchester United vive seus piores dias, seu capitão Bruno Fernandes escolheu responder à sua maneira, com uma mensagem ao mesmo tempo enigmática e direta, cujo título era: "aproveitar-se da lealdade das pessoas".

Bruno (32 anos), que foi a opção não utilizada no banco na catástrofe que terminou com a goleada por 3 a 0 diante do Bournemouth no Teatro dos Sonhos, demonstrou seu apreço por uma publicação enigmática que fala sobre o destino das pessoas leais quando são pressionadas até perderem o interesse.

O técnico Michael Carrick havia tomado uma decisão ousada e surpreendente ao deixar Fernandes de fora do time titular, apenas a sexta vez em que o astro português fica no banco de reservas em uma partida da Premier League desde que se juntou ao United em 2020.

A decisão veio poucos dias depois de Fernandes criticar publicamente as táticas do treinador após a humilhante derrota por 4 a 1 diante do Como na semana passada, o que foi considerado por muitos o início de um confronto aberto entre o capitão e o técnico, segundo o "The Sun".

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Vídeo da vila e da rocha: uma mensagem proposital?

O vídeo mostrava uma enorme estátua de pedra que carregava sobre os ombros uma rocha gigantesca que estava prestes a rolar do alto da colina para destruir uma vila inteira. Enquanto o homem tentava conter a rocha, acabou causando um dano não intencional a um dos edifícios da vila, fazendo com que seus moradores se voltassem contra ele e o atacassem.

Naquele momento, o homem solta a rocha, que rola e arrasa a vila por completo.

No topo do vídeo estava escrita uma frase marcante: "não empurre uma pessoa leal a ponto de ela perder o interesse", e na legenda constava: "geralmente, a pessoa que mantém tudo unido é a pessoa de quem ninguém pensa em cuidar".

Seguidores consideraram que a curtida de Bruno nesse vídeo não foi por acaso, mas sim uma mensagem proposital e direta à diretoria do clube e à sua torcida, dando a entender que foi ele quem carregou o time nos ombros ao longo dos últimos anos.





111 gols e um fim iminente para Carrick

Não se pode negar que Fernandes foi o jogador de maior destaque no Manchester United ao longo de seus seis anos no clube, com 111 gols em 334 partidas, tendo sido eleito na temporada passada o melhor jogador da Premier League depois de conduzir o United a encerrar a temporada na terceira colocação.

Mas a torcida de Old Trafford não aguenta mais, expressando com clareza sua indignação em relação a Carrick após a partida contra o Bournemouth, com gritos contra ele enquanto deixava o campo e vaias estrondosas dirigidas aos jogadores.

Os dias de Carrick em Old Trafford estão contados, com relatos indicando que ele está prestes a ser demitido, e o nome de Eddie Howe aparece entre os principais candidatos a sucedê-lo, enquanto parece que Bruno Fernandes, com uma única curtida, já anunciou que está "pronto para o confronto".



