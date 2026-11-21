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O técnico da França, Zinedine Zidane, afirmou que o confronto de sua equipe com a Espanha nas quartas de final da Liga das Nações não é movido por um desejo de vingança. O ex-jogador prepara o elenco para dois jogos de peso contra os atuais campeões mundiais após o sorteio realizado na sexta-feira.

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Duelo de peso nas quartas de final

O sorteio da fase eliminatória da Liga das Nações da Uefa definiu um confronto de peso: a França de Zidane enfrentará a Espanha, atual campeã europeia e mundial. Após terminar na liderança de seu grupo, a França esperava um caminho favorável, mas terá pela frente seu maior algoz dos últimos tempos. O duelo de ida e volta representará o teste tático mais importante para Zidane desde que assumiu a seleção. As datas também foram confirmadas: o primeiro jogo será em Valência, em 25 de março, e a partida decisiva de volta ocorrerá no Stade de France três dias depois.

O histórico aponta para uma tarefa difícil para os franceses, que têm encontrado dificuldades contra seus vizinhos. A Espanha venceu os três últimos confrontos oficiais entre as seleções, incluindo a decisiva vitória por 2 a 1 na semifinal da Eurocopa de 2024 e um movimentado triunfo por 5 a 4 na edição anterior da Liga das Nações. Acima de tudo, a lembrança da derrota por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo do verão passado ainda pesa sobre o elenco francês.

Zidane descarta revanche pela Copa do Mundo

Zidane tratou de afastar as especulações sobre uma missão de vingança, rejeitando prontamente a ideia de que sua equipe queira acertar contas. Apesar da importância do confronto e das lembranças amargas da recente frustração na semifinal da Copa do Mundo, o ex-meio-campista, agora técnico, insiste que seu elenco está concentrado no futuro, não nas decepções passadas.

"Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe forte no sorteio. Será, portanto, a Espanha, atual campeã mundial. Nós a conhecemos perfeitamente, mas fizemos uma avaliação de seus últimos jogos e vamos analisar tudo isso com a minha comissão técnica. Para chegar longe em uma competição, é preciso, de qualquer forma, enfrentar e eliminar as melhores equipes", disse Zidane, segundo o Foot Mercato.

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"Não é uma revanche pela semifinal da Copa do Mundo, mas outra competição, com um novo grupo. E o objetivo continua o mesmo: chegar ao Final Four e vencer a Liga das Nações."

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Preparação para os jogos de março

Para Zidane, a evolução constante do elenco, tanto tática quanto em termos de jogadores, somada ao contexto distinto de uma nova competição, torna os resultados e confrontos anteriores irrelevantes para a campanha atual. Ele ressaltou que a principal motivação da equipe é conquistar o troféu, e não a identidade do adversário ou a rivalidade histórica com ele.

"Até lá, vamos acompanhar os jogadores que estiveram conosco em novembro e os outros para preparar a melhor lista para esse grande desafio. Sei que todos têm jogos importantes por seus clubes e que só nos encontraremos daqui a quatro meses, mas tenho certeza de que manterão esse grande encontro em mente para estarem prontos em março", continuou o técnico de 54 anos.

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Possível caminho até a semifinal é definido

A possível trajetória até a final aumenta ainda mais o peso das quartas de final. Se superar o desafio imposto pela Espanha, a França enfrentará o vencedor do confronto entre Países Baixos e Portugal. Assim, o caminho até o título da Liga das Nações continuará difícil mesmo em caso de classificação em março, com várias potências europeias ainda na disputa. Com a aproximação dos jogos de março, o mundo do futebol aguarda um duelo tático entre duas das seleções mais bem-sucedidas da era moderna.