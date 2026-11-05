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O meio-campista do Lens Michael Cuisance conteve as lágrimas ao pedir que seus companheiros de equipe assumissem a responsabilidade após a humilhante derrota por 9 a 1 em casa para o Como, na Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira. O time italiano de Cesc Fabregas teve uma atuação implacável na França e conquistou a maior vitória fora de casa da história da competição em sua era moderna.

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Meio-campista emocionado pede desculpas à torcida

Cuisance ficou desolado após ver sua equipe sofrer nove gols na quarta rodada, quando o Como igualou a marca alcançada pelo Bayern de Munique em 2024 contra o Dinamo Zagreb, o maior número de gols em uma única partida na era da Champions League.

O atacante grego Tasos Douvikas marcou três gols depois de abrir o placar aos sete minutos, enquanto Nico Paz, nascido em Tenerife, fez o terceiro antes do intervalo e exibiu uma camiseta em homenagem ao falecido atacante Jesus de Miguel.

Com os olhos vermelhos, Cuisance disse à Canal+ : “Estou sem palavras. A equipe precisa se recompor, precisamos jogar melhor. Estamos na Champions League, temos que honrar esta Copa da Europa, e hoje não estivemos à altura, não fomos bons o suficiente. Pedimos desculpas aos torcedores.”

Derrocada humilhante exige reflexão sincera

O capitão Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, o reserva Mattia Liberali, Martin Baturina e Matteo Papaccioli, de 18 anos, cujo gol nos acréscimos foi confirmado pelo VAR, também marcaram. Para os anfitriões, Ruben Aguilar fez um gol de voleio após um escanteio, aos 65 minutos. Ao vencer por uma diferença de oito gols, o time visitante igualou as vitórias por 8 a 0 do Liverpool sobre o Besiktas e do Real Madrid sobre o Malmo. Também se tornou a primeira equipe a marcar nove gols fora de casa na Copa da Europa desde a vitória do Feyenoord por 9 a 0 sobre o Olympiakos Nicosia, em setembro de 1971.

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Ao pedir que seus companheiros mostrassem capacidade de reação após a goleada, Cuisance acrescentou: “É sempre doloroso. Como competidor, você nunca gosta de perder, seja por uma diferença pequena ou grande. Não é uma derrota, é uma lição. Temos que aprender com isso, e veremos que tipo de caráter a equipe tem. Acho que somos capazes de reagir. Já passei por coisas muito piores na vida. Hoje, isso precisa servir de lição. Temos que sair daqui tendo aprendido alguma coisa e, como eu disse, só há um caminho: aprender, trabalhar duro e cada um se questionar.”

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Estreante italiano segue em rápida ascensão

Disputando a Serie D, quarta divisão italiana, ainda em 2018-19, o Como passou por uma transformação desde que foi adquirido, em 2019, pela empresa de mídia Sent Entertainment, sediada em Londres e pertencente aos bilionários indonésios Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono. Inicialmente, eles planejavam um projeto de televisão para exibir jovens jogadores indonésios.

Depois de vencer o RB Leipzig e o Manchester United, antes e depois de perder para o Feyenoord, que detém o recorde geral da Copa da Europa após derrotar o time islandês KR por 12 a 2 em setembro de 1969, o Como ocupa a quarta posição, com 19 gols em quatro jogos, igualando a marca do Queens Park Rangers na Copa da UEFA de 1976-77.

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Anfitriões franceses buscam reação imediata

O Lens agora precisa se recompor rapidamente para recuperar o orgulho ferido antes de voltar a disputar a Ligue 1, às vésperas da próxima pausa internacional de novembro. Cuisance e seus companheiros terão seu caráter posto à prova ao tentar mostrar que aprenderam com o colapso defensivo de quarta-feira, antes de retomarem os compromissos europeus ainda neste mês. Enquanto isso, o Como, em grande fase, tentará levar o embalo de sua atuação histórica no cenário continental para a Serie A neste fim de semana.