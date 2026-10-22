Mikel Arteta, técnico do Arsenal, aumentou a preocupação em relação à lesão sofrida pelo jogador da equipe, Bukayo Saka, nesta quarta-feira.

Bukayo Saka saiu lesionado poucos minutos após o início da partida entre Arsenal e Bayern de Munique, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, que terminou empatada em 2 a 2.

A lesão foi um duro golpe para o Arsenal e aumentou os receios sobre sua natureza depois que Mikel Arteta a descreveu como preocupante.

Enquanto deixava o campo, Saka teve uma breve conversa com o técnico Mikel Arteta e apontou para a coxa.

Em sua fala após a partida, Arteta disse aos jornalistas: "Eles (a equipe médica) estão um pouco preocupados".

E explicou, segundo o jornal "The Sun": "O fato de o jogador ter sido obrigado a sair devido a uma dor muito aguda nunca é uma boa notícia, mas temos de esperar para ver o que vai acontecer".

Em imagens exclusivas filmadas pelo jornal, Saka apareceu mancando enquanto deixava o estádio Allianz Arena e, embora parecesse triste, conseguia andar sem usar qualquer ajuda ou muletas.