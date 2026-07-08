“Não é um escândalo”... Análise espanhola abrangente das situações polêmicas na partida entre Egito e Argentina

Continua a polêmica em torno do desempenho do árbitro francês François Léticier durante a condução da partida entre Egito e Argentina, que terminou com a vitória da seleção latino-americana (3 a 2), ontem, terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Nesse sentido, a plataforma espanhola “Archivo Far”, especializada em arbitragem, afirmou que o desempenho de Litixier esteve longe de ser ideal, mas que não se trata do “maior escândalo arbitral dos últimos anos”, nem de um “roubo”, e que “a partida foi combinada”, como declarou o técnico egípcio Hossam Hassan logo após o término do confronto.

Leia também

Vinícius revela aos jogadores da seleção brasileira sua posição sobre a renovação com o Real Madrid

Estrela da França alerta: não será fácil contra o Marrocos

O relatório destacou os erros do árbitro na partida, afirmando: “No primeiro tempo, ele não mostrou cartão amarelo a Cristian Romero por uma falta tática bastante clara, do tipo que deve ser punida com cartão. Erro, sim, embora tenha sido leve. E houve outra advertência que não foi dada, a Nahuel Molina, por tentar dar um tapa no rosto do adversário durante uma jogada de bola parada — não foi uma agressão, mas um tapa para impedir o avanço”.

E continuou: “Mas preste atenção a isso, pois não se trata de um erro de Letexier: esse incidente é de responsabilidade do quarto árbitro, que estava bem na frente dela. O árbitro principal estava de costas e não conseguiu ver. Foi um erro da equipe de arbitragem, não dele pessoalmente”.

E acrescentou: “Seu grande erro, o verdadeiro, ocorreu no segundo tempo. Salah pressionava Paredes, e houve um leve contato com o argentino, que se deixou cair com uma ajuda muito evidente. Laitixier acreditou na jogada e marcou uma falta, interrompendo um ataque promissor. Aqui ele realmente errou: com um jogador em arrancada e apenas Lisandro Martínez para cobrir a poucos metros de distância, o correto teria sido aplicar a regra do “jogo em andamento” e deixar a jogada se completar por si só”.

A polêmica

E a reportagem do “Archivo VAR” continuou: “Agora, a parte emocionante. Pois as jogadas que realmente acenderam o pavio foram resolvidas corretamente por Letexier, embora isso tenha ocorrido após a consulta ao VAR, o que, naturalmente, diminui sua nota. Primeiro, um pênalti totalmente claro sobre Tagliafico. Sem discussão: um pênalti clássico, e ele o marcou sem hesitar.”

E continuou: “Em segundo lugar, o gol anulado do Egito, que teria deixado o placar em 0 a 2. No início dessa jogada, Attia pisa no pé de apoio de Lisandro Martínez e o impede de prosseguir. E aqui é preciso esclarecer duas coisas que muitos ‘analistas’ ignoram... Primeiro: o fato de ter sido um toque leve não significa que não seja falta. Esse é um erro clássico de análise. Um toque leve pode ser suficiente para impedir que você levante o pé, fazendo com que você perca a bola e fique parado no lugar”.

E completou: “É como um toque de joelho no calcanhar de um adversário em corrida: simples, sim, mas é falta. O que importa não é apenas a causa, mas o resultado. E, neste caso, o resultado é que Lisandro não consegue prosseguir, o Egito recupera a posse e marca. Segundo: a alegação de que ‘não é a mesma fase do ataque’. Sim, é a mesma. E isso é comprovado pelo cronômetro: a falta ocorreu aos 57:33 e o gol do Egito aos 57:50. Apenas 17 segundos. Uma jogada vertical para a frente, alguns passes e para o gol”.

O relatório acrescentou: “Já vimos revisões de gols com 35 ou 40 segundos entre as duas jogadas; aqui são 17 segundos e em linha reta. O fato de a Argentina estar aglomerada em campo não importa: ela não estava assim no lado de onde o Egito recuperou a bola e partiu para o ataque. A mesma jogada, ação passível de revisão, intervenção correta de Jérôme Brissard da sala do VAR. Nada mais.”

Dois pênaltis?

E continuou: “Em terceiro lugar, os dois pênaltis que o Egito reclamou antes do terceiro gol (gol de Enzo). O primeiro: um leve toque de Mac Allister em Hamdi Fathi. A Argentina teve sorte, pois se a bola tivesse caído na área de disputa, teria sido marcada falta. Mas ela caiu nos pés de Romero, que afastou a bola com facilidade a cerca de 4 metros; não há como rever a jogada.”

E acrescentou: “Contato entre Julián Álvarez e Salah. Julián toca na bola primeiro e a tira de jogo, e o contato ocorre depois disso, quando a bola já estava fora de jogo. Isso não foi, de forma alguma, um pênalti. Comparar essa jogada com a de Lisandro, como alguns fizeram, é não entender que são situações totalmente opostas”.

E continuou: “Um detalhe que diz muito: quando Husam Hassan cruzou os braços — o que não é apenas um gesto comum, mas o sinal oficial da FIFA para denunciar racismo —, Léticxier o interrompeu, explicou o que ele estava fazendo e mostrou o cartão amarelo na sua cara. O jogador do Al-Masry abaixou os braços. Isso significa saber interpretar uma situação delicada e não se deixar levar pela emoção”.

E a reportagem concluiu: “É uma arbitragem da qual se pode se orgulhar? Não. É um sucesso conquistado com dificuldade, mas é um sucesso. E as acusações de manipulação e as teorias da conspiração que cercam essa partida... não se sustentam diante dos regulamentos. Esta Copa do Mundo testemunhou verdadeiros escândalos arbitrais, aqueles que causam danos. Mas o jogo Argentina x Egito não é um deles. Está muito longe disso.”