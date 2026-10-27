Há nomes que raramente aparecem nas capas de revistas, mas que são parte indissociável da história dos grandes atletas, e Alejandro Elorriaga Claraco segue sendo um deles. Trata-se de um médico esportivo nascido em Madri, que viveu no Canadá por décadas e se tornou uma figura central na vida de Harry Kane, a ponto de o atacante inglês ter querido lembrar dele no momento mais importante da sua carreira: o recebimento do prêmio Bola de Ouro.

A relação entre os dois começou em março de 2020, quando Kane passava por um período difícil após sofrer uma ruptura completa do tendão do músculo posterior da coxa esquerda durante uma partida no dia 1º de janeiro daquele ano, conforme noticiou o jornal "Marca".

A lesão exigiu cirurgia e obrigou o atacante inglês a parar de jogar enquanto ainda estava no Tottenham. Nesse contexto, Elorriaga entrou em cena, um profissional que passou a maior parte da sua trajetória longe dos holofotes do futebol europeu.

Desde então, o médico radicado em Madri acompanhou o internacional inglês em suas preparações e em sua recuperação, por meio de treinos individuais destinados a melhorar o seu condicionamento físico e a ajudá-lo a suportar as exigências da competição nos mais altos níveis.

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Essa relação se estendeu por mais de seis anos e meio, e o próprio jogador reconheceu isso publicamente, quando Kane declarou, em entrevista ao jornal "Marca" em setembro passado: "Alejandro teve um papel extremamente importante no meu sucesso".

O atacante inglês foi ainda mais claro ao explicar a importância dessa parceria, ao afirmar: "Trabalhamos muito nos bastidores".

Kane considera o médico espanhol um dos principais motivos que lhe permitiram manter o seu nível, disputar esse volume de partidas e continuar evoluindo ao longo dos anos. Essa declaração ganha um significado especial para um jogador que alcançou os seus melhores números de gols durante o seu período no Bayern de Munique.

Quem é Alejandro Elorriaga?

Mas quem é o homem a quem Kane quis agradecer diante do mundo do futebol? Segundo o jornal espanhol, Elorriaga dirige o programa de acupuntura médica contemporânea na Universidade McMaster, no Canadá, desde 1998, onde também atua como professor clínico no departamento de anestesia. A sua carreira profissional está ligada ao manejo da dor e à recuperação funcional, com um foco especial nas necessidades dos atletas profissionais.

Ele é conhecido pela sua especialidade e prefere o trabalho diário à exposição na mídia. O seu nome ganhou destaque graças à sua relação com Kane e à importância que o próprio jogador dá à sua preparação física em um ambiente de futebol cada vez mais competitivo, no qual os calendários não deixam espaço para descanso, e qualquer ausência pode atrapalhar os planos da equipe. A continuidade tornou-se uma vantagem extremamente valiosa.

Os números de Kane ajudam a entender o grau de renome desse médico, pois o jogador inglês encerrou a temporada 2025-2026 com um saldo de 73 gols em 65 partidas pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa, a melhor temporada da sua carreira.

Por trás desse desempenho excepcional estão o talento, o trabalho árduo, os companheiros de equipe e um grupo que lhe permite brilhar, e o próprio jogador aponta para a existência de outros profissionais, como Alejandro Elorriaga, cujo papel nem sempre aparece quando o atacante comemora um gol.



