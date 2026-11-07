O jornalista saudita Khalid Al-Shanif desferiu um duro ataque ao holandês Marino Pusic, diretor técnico do Al-Ahli, responsabilizando-o pela queda de rendimento da equipe e causando surpresa ao revelar sua postura em relação a alguns jogadores antes do difícil confronto diante do Al-Shabab.

O Al-Ahli vive um período complicado sob o comando de Pusic, depois de sofrer uma pesada derrota para o Al-Shabab por 6 a 1, antes de empatar sem gols com o Al-Sadd do Catar, fazendo crescer as críticas direcionadas ao treinador, em meio a pedidos da torcida e da imprensa pelo encerramento de sua passagem pela equipe.

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Al-Shanif disse, durante sua participação no programa "Dawrina Gheir", que Pusic está causando a destruição do Al-Ahli, revelando que o goleiro senegalês Édouard Mendy e o brasileiro Galeno haviam se recuperado da lesão antes do confronto com o Al-Shabab, mas o treinador decidiu não escalá-los na partida.

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O jornalista saudita acrescentou que a situação levanta pontos de interrogação, sobretudo porque a dupla teve uma atuação muito destacada durante o confronto com o Al-Sadd do Catar, considerando que a ausência dos dois no jogo contra o Al-Shabab foi uma decisão que precisa de explicação por parte da comissão técnica.

Al-Shanif direcionou críticas ainda mais duras às escolhas de Pusic, especialmente por apostar no atacante Artem Bondarenko, afirmando: "O diretor técnico que aposta no Artem Bondarenko, para mim, não é um treinador de forma alguma, e espero que ele vá embora".

Essas declarações colocam o futuro de Pusic sob ainda mais pressão, diante da queda nos resultados e da perda de estabilidade técnica da equipe, enquanto crescem as dúvidas sobre a capacidade do treinador holandês de corrigir o rumo e convencer a diretoria do Al-Ahli a lhe conceder uma nova oportunidade, ou de caminhar rumo a uma mudança de comissão técnica no período que se aproxima.