Uma reportagem revelou, nesta quarta-feira, o motivo pelo qual o argentino Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madri, recusou a transferência para o Arsenal e insiste em partir rumo ao Barcelona neste verão.

O Atlético de Madri não parece disposto a abrir mão do jogador e deixá-lo ir para o Barcelona, sonho do próprio Julián, ao mesmo tempo em que demonstra grande flexibilidade no que diz respeito à sua saída para o Arsenal, que também quer contratá-lo.

Nesse contexto, muitos se perguntam por que Julián recusa atualmente o retorno à Inglaterra, se essa é a única opção razoável apresentada pelo Atlético caso ele não queira permanecer no clube.

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Por trás de tudo isso havia um motivo puramente familiar. Segundo a jornalista argentina Verónica Brunati, próxima ao jogador do Atlético de Madri, após o fim de sua passagem pelo Manchester City, "expiraram as autorizações de residência de alguns membros de sua família cerca de dois anos depois, seus pais, por exemplo, então eles foram obrigados a deixar a Inglaterra ou a buscar outra via de imigração".

Nesse contexto, o jogador vive na Espanha cercado pela maior parte de seus familiares, incluindo seus irmãos, algo que ele deseja preservar.

Portanto, além de sua ambição esportiva de jogar pelo Barcelona, onde atuou seu ídolo Lionel Messi, há também um fator pessoal.

A fonte argentina acrescentou, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo", que, durante sua passagem pelo Manchester City, garantir hospedagem para sua família e amigos representou um grande desafio logístico devido às restrições de tempo impostas aos turistas.

O jogador deseja viver com sua família, algo que se tornou praticamente impossível diante das rígidas leis de imigração do Reino Unido após a saída da Grã-Bretanha da União Europeia.

Na Espanha, há maior flexibilidade graças à lei de imigração, ao visto de residência para familiares de cidadãos da União Europeia — no caso de possuir dupla nacionalidade europeia, como acontece com muitos argentinos — além das autorizações de reunificação familiar e de residência de longa duração.

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Existem também vistos que permitem múltiplas entradas e estadias mais longas, especialmente para cidadãos da América do Sul.