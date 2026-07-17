Não é só o artilheiro... O sonho de Deschamps salva Mbappé da guilhotina da renovação do elenco

Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, será o principal nome a se manter no elenco após a renovação que o técnico Didier Deschamps fará para o confronto contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção francesa enfrenta a inglesa à meia-noite de domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, na disputa pelo terceiro e quarto lugares da Copa do Mundo de 2026, também conhecida como “pequena final”.

O canal francês “Canal+ Foot” informou que Deschamps decidiu fazer várias alterações na escalação titular, depois que os “Galo” perderam a chance de conquistar o título, após a derrota por 0 a 2 para a Espanha na semifinal.

No entanto, o canal francês confirmou que Mbappé não estará entre os jogadores que passarão pela rotação, já que ele será titular, em busca do título de artilheiro da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

Mbappé ocupa o segundo lugar na lista dos artilheiros da Copa do Mundo de 2026, com 8 gols, atrás do argentino Lionel Messi, que marcou o mesmo número de gols, mas o supera no número de assistências, com 4 contra 3 do astro francês.

A disputa pelo título de artilheiro não é a única motivação de Deschamps para escalar Mbappé, já que o técnico francês conta com o atacante do Real Madrid para realizar seu sonho pessoal: conquistar o terceiro lugar na Copa do Mundo, em sua última partida com os “Galo”.

Deschamps deixará a seleção francesa após 14 anos completos no comando técnico, desde 2012, e será substituído por seu compatriota Zinedine Zidane, ex-técnico do Real Madrid, assim que a Copa do Mundo terminar.