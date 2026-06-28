Lionel Messi fez história com seu gol contra a Jordânia, mas Kane também entrou para os livros de história. O atacante da Inglaterra ultrapassou Gary Lineker com seu gol contra o Panamá.

A Inglaterra venceu a última partida da fase de grupos por 2 a 0 contra o Panamá, o que permitiu aos Três Leões conquistarem o Grupo L com sete pontos. A equipe de Thomas Tuchel enfrentará a República Democrática do Congo na próxima fase. A partida está marcada para 1º de julho.

O grande astro da Inglaterra conseguiu marcar novamente na noite de sábado, depois de não ter conseguido fazer isso na segunda partida contra Gana. Na estreia contra a Croácia, ele já havia começado com o pé direito, marcando dois gols.

O atacante do Bayern de Munique acabou com todas as dúvidas aos 67 minutos, ao cabecear com maestria um cruzamento de Jude Bellingham para o fundo da rede: 0 a 2. Com isso, ele elevou seu total de gols em Copas do Mundo para onze, ultrapassando Lineker.

Bellingham, que foi fundamental para a Inglaterra com um gol e uma assistência, elogia muito seu companheiro de equipe. Para ele, é “o melhor jogador inglês de todos os tempos”, como afirmou na zona mista.

“O nível dele no momento é incrível. Nunca se duvida dele: esteja ele envolvido na jogada ou não, sabemos que ele pode fazer a diferença — e foi exatamente o que ele fez hoje”, disse Bellingham.

Mas nem todos os recordes foram quebrados com esse gol. Este foi o septuagésimo gol de Kane na temporada. Um recorde pessoal, com o qual ele ultrapassa Cristiano Ronaldo (69 gols na temporada 2011/12).

Apenas Messi marcou mais gols na temporada 2011/2012, especificamente 82.