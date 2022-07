Não é só Fluminense: rivais e adversários homenageiam Fred em sua despedida

O centroavante fará seu último jogo neste sábado (9); Gabigol, Neymar, Vasco e outro mandaram mensagens, veja

Depois de uma vitoriosa e especial carreira no futebol, Fred se despede dos gramados neste sábado (9), na partida entre Fluminense e Ceará, no Maracanã, às 19h (de Brasília). Em quase 20 anos de carreira, o centroavante colecionou rivais e adversários no esporte, mas também o carinho de vários deles.

Recordista, ídolo e um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Esse é Fred. Aos 38 anos de idade, porém, o jogador decidiu pendurar as chuteiras e se dedicar mais à família. E o carinho que ele recebeu na semana de sua despedida não foi pouco.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No Fluminense, Fred é ídolo, então não é surpresa que o time esteja fazendo uma série de homenagens para o centroavante, inclusive ao trocar sua foto de perfil nas redes sociais para uma foto do camisa 9 e enchê-las de mensagens de carinho. No entanto, não foi só o atual (e alguns ex) clube e seus companheiros que fizeram homenagens a ele.

A GOAL separou um compilado com mensagens de rivais e adversários direcionadas à Fred neste clima de despedida do futebol. Veja!

Começando por Romário, que durante a semana que antecedeu o jogo de despedida do centroavante rasgou elogios a ele em uma entrevista.

Mais artigos abaixo

"Foi um dos maiores atacantes que tivemos no futebol brasileiro. Era um fazedor de gols nato, é inteligente, se posiciona muito bem. Finaliza como ninguém. Finaliza bem de pé e cabeça. Cara frio na hora da finalização", disse ao Barba Cast. "Eu coloco o Fred, no auge da carreira, entre os dez maiores artilheiros que eu vi jogar no futebol brasileiro. Ele é bastante merecedor de tudo isso que está acontecendo. É realmente um dos grandes ídolos da história do Fluminense, como diz o presidente [Mário Bittencourt]".

Além dele, outros atletas que enfrentaram Fred - sendo que alguns até vestiram a camisa da seleção brasileira junto com ele - ao longo da carreira também fizeram suas homenagens.

Gabigol

Fala, @fredgol9, foi um prazer dividir o Maraca contigo!! Foram grandes duelos… rivais só em campo! Muito sucesso na nova vida!!💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/0ao9NrfocF — Gabi (@gabigol) July 9, 2022

Neymar

Jefferson

Pedro

Dom, parabéns por toda a trajetória e pela pessoa que é. Que Jesus abençoe sua sequência de vida. Foi um prazer poder aprender e conviver contigo. Tamo junto irmão 🙏🏼❤️ @fredgol9 pic.twitter.com/R3hMCflgVJ — P9 (@Pedro9oficial) July 9, 2022

Thiago Neves

Você merece o melhor @fredgol9 . Eterno capitão, ídolo e amigo. Referência para todos nós. pic.twitter.com/FB0CXTU1HD — Thiago Neves (@thneves10) July 9, 2022

Clubes, entidades e estádios também fizeram homenagens ao jogador.

Vasco

O Gigante da Colina parabeniza o atacante @fredgol9 por toda a carreira e contribuição para o futebol nacional e o homenageia neste momento de despedida dos gramados.#VascoDaGama pic.twitter.com/0mN4OIG5KK — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 9, 2022

Conmebol

Hoje o artilheiro Fred faz sua última partida como jogador profissional ⚽️🇧🇷



O craque foi campeão da CONMEBOL @CopaAmerica 2️⃣0️⃣0️⃣7️⃣ com a @CBF_Futebol e é um dos maiores ídolos do @FluminenseFC, com gols históricos e atuações emblemáticas. 👏🏻🏆



Parabéns e sucesso, @fredgol9! 🙌🏻 pic.twitter.com/N4UMEpgfzU — CONMEBOL 🇧🇷 (@CONMEBOLBR) July 9, 2022

Maracanã

Após o jogo de despedida, Fred também será incluido na calçada da fama do estádio.