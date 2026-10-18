O árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea registrou em sua súmula que o meio-campista uruguaio Facundo Bernal aplicou duas cabeçadas no ponta do Barcelona, Lamine Yamal, durante a partida entre as equipes no estádio La Cartuja, após o segundo gol do Betis, marcado por Abde Ezzalzouli.

O Barcelona manteve suas atuações convincentes e conquistou sua nona vitória no Campeonato Espanhol, ao bater o Real Betis por 5 a 2 neste sábado, preservando sua campanha perfeita.

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Depois que o astro marroquino Abde Ezzalzouli marcou o segundo gol do Betis, deixando o placar em 3 a 2, Facundo Bernal perdeu a cabeça e agrediu Yamal, recebendo o cartão vermelho direto.

O episódio começou quando o goleiro do Betis, Álvaro Valles, tentou levantar Fermín López de maneira ríspida, enquanto o jogador do Barcelona sentia dores no gramado após uma disputa de bola.

Yamal interveio para defender o companheiro, mas Bernal o segurou pelo pescoço e lhe aplicou duas cabeçadas no rosto, o que levou o árbitro a expulsá-lo.

A súmula do árbitro

O relatório do árbitro diz: "No minuto 54, foi expulso o jogador número 6, Facundo Bernal Cruz, pelo seguinte motivo: durante um confronto, o jogador segurou um adversário pelo pescoço e lhe aplicou duas cabeçadas consecutivas no rosto, estando a bola fora de jogo".

O árbitro acrescentou que o jogador adversário não precisou de assistência médica e conseguiu seguir na partida. De acordo com o artigo 103 do código disciplinar, a punição para agressões cometidas quando a bola está fora de jogo pode chegar a uma suspensão de 4 a 12 partidas, segundo o jornal"Sport", da Catalunha.

Após a partida, o jogador do Real Betis pediu desculpas aos companheiros e à torcida do clube: "Quero me desculpar com meus companheiros e com a torcida do Real Betis, porque deixei o time com dez jogadores hoje. Não costumo reagir dessa maneira, e eu deveria ter me controlado naquela jogada. Assumo a responsabilidade, e isso não vai acontecer de novo".

A expectativa é de que a punição ao meio-campista alcance pelo menos 4 partidas, enquanto só mais adiante ficará claro se o técnico chileno Manuel Pellegrini também será alvo de sanção disciplinar por suas declarações sobre o gol de Lo Celso anulado no primeiro tempo e a expulsão de Bernal na etapa final.

Pellegrini disse, em entrevista após o jogo: "Foram decisões incompreensíveis, não consegui entendê-las. Um gol foi anulado por um toque de mão que Cucho não cometeu de forma intencional, depois que a bola bateu em seu braço. Também houve empurrão e provocação de Lamine Yamal (na jogada da expulsão de Bernal). São decisões que tiveram um impacto muito grande".



