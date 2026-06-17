Não é promessa minha... Mourinho define sua primeira opção para reforçar o meio-campo do Real Madrid

O Real Madrid definiu um alvo de destaque para reforçar o meio-campo durante a próxima janela de transferências de verão, segundo o jornal espanhol “Marca”.

A pedido do novo técnico, José Mourinho, o clube real deseja reforçar essa linha, e o meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández, é a primeira opção entre os nomes sugeridos pelo português.

Fernández já havia deixado claro, no último dia 30 de março, seu desejo de um dia morar em Madri, declarações que causaram um verdadeiro terremoto em Stamford Bridge.

Leia também

Por ordem da FIFA... Esse idioma é proibido nas coletivas da Copa do Mundo!

Ex-estrela do Brasil: “O Marrocos foi o melhor… e não entendo a decisão de Ancelotti!”

O jogador foi visto posteriormente no Aberto de Tênis de Madri, o que aumentou as especulações sobre uma possível transferência para a capital espanhola, segundo o “Marca”.

Seu agente, o ex-jogador Javier Pastore, está ciente do interesse do Real Madrid e da vontade de seu cliente, embora a negociação não pareça tão fácil quanto a de Kokoria, devido ao seu alto valor financeiro. No entanto, o clube real espera concluir outra transação rápida, a fim de encerrar a janela de transferências o mais rápido possível.

Por sua vez, o Chelsea não descarta a ideia de uma venda, e Xabi Alonso não deseja manter nenhum jogador que não esteja totalmente comprometido com o projeto, embora o clube londrino não vá facilitar a saída de uma de suas principais estrelas.

O Chelsea sempre avaliou Fernandes em pelo menos 120 milhões de euros, valor que pagou ao Benfica durante a janela de transferências de inverno de 2023, após a Copa do Mundo no Catar.

Outras opções

Caso a negociação envolvendo o jogador da seleção argentina Enzo Fernandes não dê certo, o radar de José Mourinho continua funcionando a todo vapor, segundo o jornal madrilenho.

E é aí que surge outro nome entre os jogadores preferidos do técnico português: Matheus Fernandes, do West Ham United.

Apesar do rebaixamento dos “Hammers” da Premier League, o jovem meio-campista português continua a ter uma reputação sólida na Inglaterra.

O “Marca” concluiu que ainda há outras opções em análise; nas últimas horas, o nome do jogador da seleção marroquina Ayoub Bouadi ganhou destaque, após ter apresentado um desempenho notável durante o confronto contra o Brasil (1 a 1) na Copa do Mundo de 2026.