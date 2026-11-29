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Jose Mourinho rebateu as especulações sobre uma divisão no elenco após a primeira derrota do Real Madrid em casa nesta temporada, diante do Alavés. O treinador português defendeu suas decisões táticas e descartou relatos de insatisfação envolvendo Vinicius Jr e Arda Guler depois de uma noite frustrante no Santiago Bernabéu.

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Mourinho contesta vaias a Vinicius

Mourinho adotou um tom firme após o tropeço inesperado do Madrid em casa e pediu à imprensa que se concentrasse no resultado, em vez de procurar conflitos internos. Questionado sobre as aparentes vaias da torcida no Santiago Bernabéu a Vinicius, ou sobre o brasileiro ter virado alvo da frustração por permanecer em campo, Mourinho logo rejeitou essa interpretação. Para ele, a história da noite era simplesmente a derrota, não a relação de qualquer jogador com os torcedores.

“Minha impressão é que, quando o Real Madrid perde, essa é a grande notícia”, afirmou o treinador, segundo o AS. “Vocês têm assunto para falar pelo menos até quarta-feira: o Real Madrid perdeu, o Madrid jogou mal, o treinador errou nas substituições… Não precisam inventar que Guler saiu sem cumprimentar ninguém, que vaiaram o Vini… Procuram histórias quando as coisas vão bem, para dar um pouco de tempero. Perdemos, é uma situação muito difícil para nós e tenho certeza de que vocês têm muitas coisas para criticar e comentar. Não dá para dizer que um jogador foi melhor que os outros e, obviamente, o treinador é o responsável. Não há outra história.”

Reação de Guler à substituição não preocupa Mourinho

O ex-treinador do Chelsea também descartou qualquer preocupação com a reação de Guler ao ser substituído, depois que o jovem turco foi direto para o banco de reservas ao sair de campo. Em vez de se incomodar com a frustração evidente, Mourinho viu no episódio um sinal positivo da ambição de um jogador que queria continuar em campo.

“Acho perfeito”, disse ele. “Para mim, é perfeitamente normal a reação de um jogador que quer jogar e foi substituído. E, se vocês querem uma história, amanhã têm uma bem simples: a derrota do Madrid. Não precisam procurar outra história além do fato de que o Madrid perdeu.”

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Menos técnica para superar a defesa fechada do Alavés

Ao detalhar as mudanças do segundo tempo, Mourinho explicou por que decidiu tirar Guler e manter Vinicius em campo, apesar da dificuldade do time para superar a resistente defesa do Alavés. Ele observou que os visitantes jogaram com uma linha de cinco defensores bem recuada , o que limitou a eficácia de jogadores técnicos como Guler e Bernardo Silva. O treinador considerou que a presença física de Espi e a velocidade de Vinicius eram mais adequadas para encontrar uma brecha em um último terço congestionado.

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“Estávamos jogando contra um time que fechou a defesa. Um time que, quando recuperava a bola, não ficava trocando passes. A intenção deles não era manter a posse, mas fazer passes diretos para os jogadores de ataque e contra-atacar com os pontas”, explicou Mourinho.

“Faltou presença na área, e achei que Espí seria uma solução contra um time que nos apresentou um estilo de jogo diferente do de outras equipes que vieram aqui. Cinco atrás, três na frente, todos compactos. Bernardo e Arda são jogadores parecidos, como já disse em partidas anteriores; ambos são jogadores de futebol que gostam de controlar a bola e fazê-la circular, mas o time não encontrava espaços e faltava presença na área.”

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Madrid tenta se recuperar em visita difícil à Sociedad

O Madrid buscará deixar para trás a frustrante derrota para o Alavés ao viajar para um confronto difícil com a Real Sociedad. Depois de já ter deixado escapar pontos preciosos, a pressão está toda sobre os visitantes para reagir imediatamente e retomar o rumo da campanha fora de casa.

Sem fugir dos holofotes, Mourinho assumiu toda a responsabilidade pelo revés recente e ressaltou que seu elenco precisa voltar rapidamente as atenções aos treinos. “A responsabilidade e as decisões são minhas”, concluiu Mourinho. “Perdemos pontos que não podíamos perder, mas a vida continua e amanhã é dia de trabalhar.”