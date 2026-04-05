Desde o início de sua trajetória no Barcelona na temporada passada, o alemão Hans Flick, técnico do time catalão, enfrentou o Atlético de Madrid oito vezes, sendo a última delas no último sábado, na 30ª rodada da La Liga.

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid nos últimos minutos no Estádio Metropolitano por 2 a 1, consolidando sua liderança na La Liga com 76 pontos, com uma vantagem de 7 pontos sobre o Real Madrid, segundo colocado.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid em duas novas partidas pelas quartas de final da Liga dos Campeões, sabendo-se que a partida de ida será no Camp Nou na próxima quarta-feira, enquanto a de volta será na terça-feira seguinte.

O jornal catalão “Mundo Deportivo” informou que Flick enfrentou o Atlético de Madrid nas últimas oito partidas com formações diferentes, com exceção de um único jogador que participou de todos os confrontos pelo Barça.

Acrescentou que esse jogador é o jovem zagueiro Pau Cubarsi, e espera-se que ele comande a defesa do Barcelona nas duas partidas da Liga dos Campeões também.

O jornal observou que Kondé, Balde e Pedri poderiam ter participado de todas as partidas, mas as lesões impediram isso, assim como Lamine Yamal, que ficou de fora da primeira partida devido a uma lesão.

Na temporada passada, Kubarsi foi titular nas partidas da La Liga e da Copa do Rei, sempre jogando ao lado de Iñigo Martínez.

Da mesma forma nesta temporada, Kubarsi foi titular nas partidas da Liga e da Copa, tendo jogado ao lado de Gerard Martín em três ocasiões e com Eric García em uma.

Nos últimos oito jogos, nos quais Flick comandou o Barcelona, o time catalão venceu o Real Madrid cinco vezes, perdeu duas vezes, enquanto um único confronto terminou empatado.

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