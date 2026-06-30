Não é o técnico... Um motivo inusitado adia os preparativos do Al-Nasr para a nova temporada

O início dos preparativos do Al-Nassr para a nova temporada de futebol 2026-2027 foi adiado, mas isso não se deveu à ausência de um técnico para comandar a equipe no momento.

O português Jorge Jesus anunciou sua saída do comando do Al-Nassr após o término da última temporada, sem que o clube saudita tenha anunciado, até o momento, quem será o técnico que comandará a equipe na próxima temporada.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que os preparativos do Al-Nasr para a nova temporada estavam programados para começar na próxima sexta-feira, mas foram adiados por 48 horas devido à continuidade das obras de manutenção no estádio Dar Al-Nasr.

O treinamento começará no estádio do Al-Nassr, na capital saudita, Riad, no próximo domingo, e terá duração de 9 dias, antes da equipe seguir para a cidade de Abha para realizar outro treinamento, também com duração de 9 dias, no estádio do clube Damak.

Após concluir os preparativos internos, o Al-Nasr seguirá para a Portugal, a fim de realizar a fase final dos preparativos, que incluirá a realização de alguns jogos amistosos em preparação para a nova temporada.

O nome “Al-Alamy” está associado à contratação de vários treinadores, entre os quais se destacam o espanhol Roberto Martínez, atual técnico da seleção de Portugal, além do português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, do Brasil.

Vale lembrar que o Al-Nassr disputará quatro títulos na próxima temporada: a Liga Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia.