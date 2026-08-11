Não é o salário: Slot revela o verdadeiro motivo por trás de sua recusa em treinar a Holanda

O ex-técnico do Liverpool, Arne Slot, revelou o verdadeiro motivo por trás da recusa da oportunidade de treinar a seleção da Holanda.

O treinador campeão da Premier League na temporada retrasada com o Liverpool estava em negociações para assumir o comando da seleção holandesa após sua demissão do cargo de técnico do Liverpool no verão, mas acabou se retirando da disputa.

Ronald Koeman, técnico da seleção da Holanda, deixará o cargo após a Copa do Mundo de 2026, e Slot era o substituto preferido de muitos, já que se encontrava sem clube.

Alguns relatos indicaram que Slot recusou a oportunidade por causa do salário previsto e da duração do contrato, mas o treinador de 47 anos revelou o verdadeiro motivo.

Slot afirmou ao jornal holandês "Voetbal International": "Durante as últimas semanas, e especialmente nos últimos dias, surgiram diversos relatos sobre a seleção holandesa, indicando que eu me retirei do processo após negociações prolongadas, inclusive no que diz respeito ao salário e à duração do contrato".

E acrescentou, conforme noticiado pelo jornal inglês "Daily Mail": "Essas especulações não são verdadeiras. Simplesmente não chegamos a esse estágio das conversas".

E continuou: "Neste momento da minha carreira, prefiro estar diariamente no campo de treinamento com os jogadores do meu time. E isso não é possível da mesma maneira com a seleção nacional. Por esse motivo, escolhi não dar continuidade às conversas e não iniciar negociações sobre o formato do possível contrato".

E concluiu suas declarações: "Seria uma grande honra para mim representar meu país como técnico da seleção um dia. No entanto, este não era o momento certo para mim".