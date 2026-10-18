Não é o Paris, nem o Bayern, nem o City: um novo arsenal ofensivo se aproxima do trono do Barcelona

O Brighton & Hove Albion mandou um recado forte aos seus rivais ao atropelar o visitante Crystal Palace por 5 a 0, no domingo, confirmando que possui um dos ataques mais potentes entre as grandes ligas europeias e tornando-se a única equipe que se aproxima em poder de fogo do Barcelona comandado por Hansi Flick.

O Brighton elevou seu total para 23 gols nas primeiras 7 partidas da Premier League, ocupando provisoriamente a segunda colocação na tabela, à frente do Arsenal e a 5 pontos do líder Manchester City.

Esse desempenho coloca o clube inglês na segunda posição entre os times das grandes ligas europeias em número de gols marcados no campeonato nesta temporada, atrás apenas do Barcelona, que anotou 39 gols em 9 partidas do Campeonato Espanhol, contra 23 gols do Brighton em 7 jogos.

A semelhança entre as duas equipes também aparece na aposta em treinadores alemães: Hansi Flick comanda o Barcelona, enquanto Fabian Hürzeler dirige o Brighton, que soma 5 vitórias, um empate e uma derrota na Premier League, beneficiando-se de sua proposta ofensiva e da capacidade de marcar gols em índices elevados.

Brighton se aproxima de números históricos na Premier League

O retrospecto ofensivo do Brighton reflete um início de temporada excepcional na história da Premier League, já que, após as 7 primeiras rodadas, apenas um número reduzido de campanhas ofensivas superou essa marca, destacando-se o Manchester City, que marcou 27 gols no início da temporada 2019-2020, e o Arsenal, que anotou 24 gols na temporada 2009-2010, além do Manchester United na temporada 2011-2012.