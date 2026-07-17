“Não é o nosso estilo”... O agente de Mohamed Salah levanta dúvidas sobre o futuro do jogador

Rami Abbas, agente do egípcio Mohamed Salah, ex-jogador do Liverpool, respondeu às notícias da imprensa que alegavam que o jogador já teria decidido seu futuro, indicando que ele definirá “muito em breve” seu próximo destino.

Salah se prepara para uma nova experiência após encerrar sua trajetória lendária no Liverpool, clube no qual passou nove anos e conquistou vários títulos individuais e coletivos.

Abbas disse, por meio de sua conta na plataforma “X”, nesta sexta-feira: “Ainda não sabemos onde Mohamed Salah jogará na próxima temporada, mas talvez saibamos isso muito em breve”.

Ele acrescentou: “Não faz parte do nosso estilo entrar em negociações ou discussões com clubes pelos quais Mohamed Salah não queira jogar, apenas para gerar polêmica ou alarde na mídia”.

As declarações de Abbas surgiram após reportagens da imprensa que alegavam que o agente colombiano havia iniciado negociações com o Beşiktaş como preparação para a contratação de Salah pelo clube turco.

A torcida do Beşiktaş gritou o nome de Salah durante a coletiva de imprensa de apresentação da contratação de Leandro Trossard, vindo do Arsenal, na quinta-feira passada.

Outras reportagens associaram Salah a vários clubes europeus, além de times da Liga Profissional Saudita (Roshen) e da liga americana.

O futuro de Salah ainda é incerto, mas as declarações de Abbas indicam que está prestes a ser decidido em qual time ele vestirá a camisa na temporada 2026-2027.

Salah havia liderado a seleção egípcia a uma classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, antes de os Faraós serem eliminados pela Argentina por 2 a 3, após uma partida polêmica.