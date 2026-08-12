"Não é o meu maior sonho": ex-jogador do HSV, Luka Vuskovic surpreende com declaração sobre a Premier League após transferência recorde

Agora, o croata tem 19 anos, chega com a experiência de uma fase final de Copa do Mundo e com o rótulo de ser a transferência recorde e a grande esperança de um clube da Premier League. Como pretende lidar com isso, o defensor explicou nos últimos dias à sua maneira típica de Vuskovic: incomumente tranquilo, maduro e reflexivo para um adolescente.

Questionado sobre sua estreia iminente na Premier League, ele já rendeu uma manchete. "Estou ansioso por isso", disse Vuskovic no último sábado, em uma pequena roda de imprensa da qual, entre outros, The Athletic participou, "mas esse não era o meu maior sonho. A liga é, claro, a melhor do mundo e estou muito ansioso pelo meu primeiro jogo lá."

Ele está "really happy" e "de certa forma também orgulhoso", acrescentou Vuskovic, mas o maior sonho? "Não pensei nisso dessa forma... talvez a Espanha, porque a vida lá é a mais comparável com a Croácia."

Luka Vuskovic: "O melhor passo para mim"

Seria errado agora acusar Vuskovic de arrogância ou falta de humildade diante de sua sobriedade ao olhar para o próximo degrau de sua evolução. Pelo contrário, é preciso destacar o quão profissional e cuidadoso o jogador de 19 anos atua não apenas em campo, mas também diante do microfone e na gestão da própria imagem.

Sua transferência espetacular do Tottenham para o Brighton & Hove Albion pela quantia recorde de 54 milhões de euros para o clube equivale a uma responsabilidade à qual ele parece estar plenamente à altura.

"Acho que é o melhor passo para mim neste ponto da minha carreira", disse Vuskovic na referida conversa no sábado, após a vitória por 3 a 0 dos Seagulls no amistoso contra a Roma, em casa. O Brighton & Hove é "uma das maiores fábricas de talentos do mundo, como vimos nos últimos anos e como veremos também no futuro. Considero o clube um clube de ponta; me apresentaram um projeto de ponta, e foi muito simples."

Getty Images





Nova situação: forte concorrência para Luka Vuskovic

Vuskovic também refletiu sobre seu preço de 46 milhões de libras esterlinas e encontrou uma forma pessoal de lidar com isso. A taxa de transferência "não desempenha um grande papel, porque é apenas um número. Preciso me provar, dar o meu melhor, e é isso que vou tentar fazer."

No Brighton, Vuskovic encontra ampla concorrência, com enorme experiência de Premier League, como o veterano Lewis Dunk, de 34 anos (299 jogos), ou o belga Pascal Struijk. Dunk joga no Brighton há uma eternidade e é uma figura-chave na ascensão do clube, que terminou entre os 10 primeiros da melhor liga do mundo em quatro das últimas cinco temporadas e por pouco não repetiu isso uma vez, ao ficar em 11º. Struijk, assim como Vuskovic, é um reforço: o jogador de 26 anos chegou do Leeds United, mas já calejado no futebol inglês.

"Quem for o melhor, nos jogos ou nos treinamentos, vai começar", disse Vuskovic. É "great" ter concorrência de alto nível. "Temos muitos jogadores excelentes na minha posição, os melhores vão jogar, é simples assim."

Getty Images





Fabian Hürzeler quer dar tempo a Vuskovic

Essa é uma situação nova para o jovem internacional croata. No Hamburgo, ao qual chegou por empréstimo no verão de 2025, ele assumiu a titularidade de imediato. Sua qualidade futebolística, mas também apenas sua presença física com 1,93 m de altura, o colocavam acima de todas as alternativas no então recém-promovido à Bundesliga. Agora é diferente. Na defesa dos Seagulls, ele é um igual entre iguais, ainda que com características dificilmente comparáveis para a sua idade.

Ele ainda é "um jogador jovem, que primeiro precisa se acostumar às exigências do jogo aqui no Brighton e na Premier League", explicou o técnico Fabian Hürzeler sobre seu novo reforço. Não apenas para Vuskovic, mas também para o Brighton, as exigências e expectativas aumentam após dois oitavos lugares nas últimas temporadas. A temporada da liga começa com um duelo contra o vencedor da Liga Europa, o Aston Villa. Esse primeiro grande destaque da temporada acontece entre os dois jogos decisivos pela vaga na UEFA Conference League.

Vuskovic considerou muito agradável seu início nos Seagulls de Hürzeler. A mudança de clube foi muito fácil para ele, "porque meus companheiros de equipe, a comissão técnica e todo o clube me apoiam desde a minha chegada".

A julgar por sua trajetória até aqui, até mesmo o Brighton, onde assinou um contrato de cinco anos com opção por mais uma temporada, deve ser apenas uma escala intermediária em sua carreira. Se então o "grande sonho" da Espanha vai se realizar, ainda será preciso ver.