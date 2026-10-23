O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, revelou o truque que o ajudou a derrotar o Al-Qadisiyah no clássico do Campeonato Saudita Roshn.

O Al-Hilal venceu o Al-Qadisiyah pelo placar de 3 a 2 na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita Roshn.

Inzaghi comentou sobre essa vitória, em declarações na coletiva de imprensa após a partida reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", dizendo: "Conquistamos uma vitória importante contra uma equipe destacada e forte, que tem jogadores diferenciados. O Al-Qadisiyah é um time que fez uma grande partida, e estou feliz com essa vitória".

E acrescentou: "Jogamos dois tempos fortes e tentamos distribuir o esforço nesta partida competitiva. Conseguimos apresentar um desempenho melhor no segundo tempo e resolvemos as coisas a nosso favor".

E prosseguiu: "Passamos por diversas fases nas quais alguns jogadores sofreram com o cansaço. Alguns deles demonstraram exaustão, e vamos verificar suas condições antes da próxima partida".

Sobre se este foi o jogo mais importante do Al-Hilal, Inzaghi respondeu: "Toda partida é importante. Vencemos antes o Al-Ahli e o Al-Ittihad em Riad, e hoje o Al-Qadisiyah em seu próprio campo. Consideramos cada partida importante e buscamos nelas os três pontos".

O treinador italiano falou também sobre a preparação para a próxima partida, que será contra o Al-Shamal, do Catar, na próxima terça-feira, na capital catariana Doha, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Inzaghi disse a esse respeito: "Faremos uma sessão de treinamento em Dammam e depois viajaremos para Doha. Acredito que a distância tem um papel nessa decisão, e buscaremos nos preparar de forma adequada para a missão continental".

Vale lembrar que a vitória colocou o Al-Hilal na liderança do Campeonato Saudita com 27 pontos, dois a mais que o Al-Qadisiyah, que caiu para a terceira posição pelo saldo de gols atrás do Al-Nassr, apesar de a equipe de Al-Sharqiyah ter disputado uma partida a mais.