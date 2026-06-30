Não é o Jesus... A demissão de Al-Mashal priva a Arábia Saudita de um técnico com experiência em Copas do Mundo

Reportagens da imprensa revelaram que a Federação Saudita de Futebol estava prestes a fechar acordo com um novo técnico para comandar a seleção principal na próxima fase, em substituição ao grego Georgios Donis, antes da renúncia de seu presidente, Yasser Al-Misehal.

Yasser Al-Misehal anunciou, na madrugada desta segunda-feira, sua renúncia ao cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, após a eliminação da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O jornalista saudita Rteban Al-Dosari afirmou que Zlatko Dalić, técnico da seleção croata, era o principal candidato para comandar a seleção saudita após Donis, antes do anúncio da renúncia de Yasser Al-Meshal.

Al-Dosari explicou, por meio de sua conta pessoal no site “X”, que a Federação Saudita de Futebol já havia entrado em contato com Dalić e se reunido com ele remotamente para discutir sua assunção do cargo no próximo período.

O jornalista saudita observou que o acordo pode ser adiado após a renúncia de Yasser Al-Meshal ao cargo, especialmente diante do interesse da Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos em contratá-lo para comandar a seleção principal no próximo período.

O nome da seleção saudita foi associado a vários treinadores desde a eliminação na Copa do Mundo, sendo o mais notável o português Jorge Jesus, que deixou o comando do Al-Nassr após o término da última temporada.

Dalic comanda a seleção croata desde 2017, tendo levado o time ao segundo lugar na Copa do Mundo de 2018 e ao terceiro lugar na de 2022; além disso, ele se prepara para enfrentar a Portugal nas oitavas de final da edição de 2026, na madrugada desta sexta-feira.

Vale lembrar que o técnico croata possui experiência no futebol saudita, tendo treinado o Al-Faisaly entre 2010 e 2012, antes de passar a comandar a equipe sub-23 do Al-Hilal e, posteriormente, a equipe principal em 2013.