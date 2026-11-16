Zagueiro pede reflexão sincera
Laporte considerou que os anfitriões foram cautelosos demais com a bola, e a notável sequência da equipe sem derrotas no tempo regulamentar, deixando de lado a derrota nos pênaltis para Portugal na final da Liga das Nações de 2025, finalmente chegou ao fim. Depois de aprender com a postura cautelosa que lhe custou caro na derrota para a Argentina, em Atlanta, na semifinal da Copa do Mundo deste verão, a equipe visitante de Thomas Tuchel atacou sem parar desde o apito inicial. Liderada por Jude Bellingham, a Inglaterra dominou uma Espanha passiva durante uma hora.
Zagueiro lamenta cautela na saída de bola
Depois de desperdiçar várias chances no início, a Inglaterra abriu o placar perto do intervalo, quando o capitão Harry Kane marcou seu 93º gol pela seleção em cobrança de pênalti após falta de Pau Cubarsi. Ezri Konsa ampliou de cabeça após escanteio cobrado por Declan Rice aos 53 minutos. Quatro minutos depois, o zagueiro Ben White, do Arsenal, concluiu uma jogada envolvente com um chute forte e cruzado para fazer 3 a 0.
Em entrevista à UEFA após o apito final, Laporte refletiu sobre a atuação atipicamente tímida de sua equipe: "Este é um momento em que precisamos ser um pouco analíticos e autocríticos. Depois de todos esses jogos sem perder, é hora de recomeçar. Prefiro olhar para nós mesmos a falar da Inglaterra porque, durante nossa longa sequência, adotamos uma abordagem de assumir mais riscos com a bola. Isso funcionou para nós, mas não acho que fizemos o suficiente hoje. Do ponto de vista do futebol, não é o fim do mundo. Nós nos classificamos e só precisamos recomeçar."
Expulsão no fim inicia reação
A Inglaterra deu uma chance de reação aos anfitriões aos 65 minutos, quando Jarell Quansah perdeu a bola e Elliot Anderson recebeu cartão vermelho direto por puxar Lamine Yamal, permitindo que Mikel Oyarzabal convertesse o pênalti resultante da jogada. Com Yamal impulsionando a equipe, a Espanha diminuiu ainda mais a diferença aos 75 minutos, quando o ponta cruzou para o reserva Nico Williams marcar com um chute que bateu na trave esquerda antes de entrar.
Atuação heroica de Trafford define vencedor do grupo
Apesar da pressão intensa dos anfitriões nos minutos finais, o goleiro inglês James Trafford justificou sua escalação com uma série de grandes defesas e bloqueios nos últimos 15 minutos, garantindo a vitória por 3 a 2. Enquanto a equipe de Tuchel avança às quartas de final da Liga das Nações, em março, como vencedora do grupo após a melhor atuação sob o comando do alemão, a Espanha se classifica na segunda posição. Assim, a Espanha buscará recuperar o embalo quando os confrontos eliminatórios de ida e volta começarem na próxima primavera.