Não é o Bayern de Munique: Harry Kane escolhe seu favorito para vencer a Liga dos Campeões

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, revelou quem considera o favorito ao título da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada.

Hoje é o dia do sorteio da Liga dos Campeões, e o jornal "Marca" teve a oportunidade de saber a opinião do vencedor da Chuteira de Ouro Europeia, Harry Kane, sobre quem será o campeão da nova edição da Champions League.

Kane disse: "Acredito que o Paris Saint-Germain é o favorito mais destacado, porque venceu o título por dois anos consecutivos, e claro que há outras equipes como Bayern de Munique, Arsenal, Real Madrid e Barcelona. Todas as grandes equipes estarão presentes".

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Mesmo assim, Harry ressalta que ainda estamos no começo: "Acabamos de começar. Estamos ao pé da montanha e ainda temos um longo caminho a percorrer, com muitas partidas pela frente, oito jogos na fase de liga e, claro, depois vem toda a fase eliminatória".

Harry valoriza o que sua equipe, o Bayern de Munique, conquistou na temporada passada, quando perdeu para o campeão na semifinal: "Acredito que fizemos uma campanha realmente boa na Europa. Perdemos para uma grande equipe como o Paris Saint-Germain por uma margem muito pequena, então às vezes você precisa aceitar essas coisas e seguir em frente".

O foco de Harry está atualmente nesta temporada: "Desde o primeiro dia em que estive aqui, percebi que os outros jogadores e a diretoria voltaram ao trabalho com a mesma mentalidade. A temporada passada acabou, e veremos o que acontecerá nesta temporada. Agora, nosso foco está em continuar avançando e buscar a vitória nesta temporada, e claro, o título da Liga dos Campeões da Europa é um dos nossos principais objetivos".

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