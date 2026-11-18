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O Bayer Leverkusen tenta contratar o meia Wael Mohya, do rival Borussia Mönchengladbach. A informação é da Sport Bild.

Segundo a publicação, o clube de Leverkusen está levando a sério a tentativa de contratar a joia de 17 anos e já manifestou interesse ao empresário Thies Bliemeister, da agência CAA Stellar, que representa Mohya. O Bayer mantém bons contatos com o agente. O próximo passo seria uma reunião para tratar do assunto de forma "concreta". Depois, o Leverkusen planeja procurar a família de Mohya e representantes do Borussia Mönchengladbach.

O jogador de ataque tem contrato com o clube vizinho até 2028. Embora o Gladbach queira renovar com sua joia, a situação esportiva incerta, com o risco de rebaixamento à segunda divisão da Bundesliga, faz a tarefa parecer sem perspectivas. Nesse cenário, uma transferência um ano antes do fim do contrato não é improvável.

O possível valor da transferência de Mohya é estimado em 20 milhões de euros, mas o Borussia tenta "conseguir mais". A presença de outros clubes de peso na disputa pelo jogador pode ajudar. Representantes do RB Leipzig, do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique já teriam "buscado informações" sobre Mohya. No caso do Bayern, o diretor esportivo Max Eberl (53) disse pouco antes da pausa para as seleções : "O Bayern observa todo jovem talento alemão. Estamos acompanhando o garoto mais de perto. Mas não trocamos uma palavra sequer com ele, com sua agência ou com o Gladbach."

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Segundo a Sport Bild, o interesse do clube de Munique não seria "desanimador" para Mohya, ao contrário do que ocorre com muitos outros jogadores diante da forte concorrência no elenco. Afinal, o Bayern procura um substituto para Luis Diaz (29). E Mohya também atua na posição dele, pela ponta esquerda.

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O Leverkusen, por sua vez, acredita ter boas chances na disputa pelo adolescente. Campeão da dobradinha em 2023/24, o clube estaria disposto a pagar o alto valor pedido por Mohya. Além disso, nos últimos anos, o Bayer conseguiu levar talentos de ponta a Leverkusen apesar do interesse de outros grandes clubes. Foi o caso de Ibrahim Maza (20) e Kennet Eichhorn (17), que chegaram jovens de Berlim.

Florian Wirtz é um bom exemplo do Bayer para Wael Mohya

Outro ponto a favor do Bayer é que Mohya não precisaria deixar seu entorno, dada a pequena distância entre Gladbach e Leverkusen. Além disso, com jogadores como Florian Wirtz (23, Liverpool) e Kai Havertz (27, Arsenal), hoje astros da Premier League, o clube mostrou que pode ser o trampolim ideal para uma transferência a uma equipe de primeira linha.

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Há ainda indefinições sobre a composição do ataque do Leverkusen a médio prazo. Enquanto Maza estaria perto de renovar , Jonas Hofmann (34), cujo contrato está perto do fim, pode sair. Malik Tillman (24, contrato até 2030), que já foi a principal contratação do clube, também poderia ser negociado no inverno europeu se chegasse uma proposta adequada. Ainda não estaria definido o futuro de Martin Terrier (29, contrato até 2029) e Eliesse Ben Seghir (21, contrato até 2030).

Getty Images

O diretor esportivo Rouven Schröder deu a entender recentemente, no programa Doppelpass, da Sport1, que o Borussia Mönchengladbach poderia negociar Mohya diante de uma proposta adequada. "Uma coisa também está clara: ele não vai jogar pelo Borussia Mönchengladbach a vida toda. Não dá para evitar a necessidade de obter ganhos com transferências", explicou Schröder ao falar sobre o futuro do talento ofensivo.

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Em campo, Mohya é um dos poucos destaques de um Gladbach que, nesta temporada, tem decepcionado muito e sofrido com lesões. Em nove jogos pela liga, o jogador de 17 anos soma dois gols e uma assistência pela equipe que ocupa a lanterna da Bundesliga. Ele brilhou especialmente na vitória por 3 a 2 sobre o VfB Stuttgart.

Jürgen Klopp elogia Wael Mohya

Recentemente, o jogador das seleções de base chegou a integrar o elenco da seleção principal comandada por Jürgen Klopp . Como combinado, Mohya não entrou em campo nos jogos internacionais contra Serien (3 a 1) e Holanda (5 a 0), mas aproveitou a oportunidade para causar uma ótima impressão em Klopp.

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Depois da vitória sobre a Holanda, o técnico da seleção disse à apresentadora Esther Sedlaczek, da ARD, sobre sua equipe: "Usei todos os jogadores nesta concentração, e eles mereceram. Menos Wael." Klopp sorriu e acrescentou: "Isso também vai ser interessante!" Quando Sedleczek perguntou em que sentido seria "interessante", ele explicou: "Porque ele é um jogador extraordinário. É melhor do que eu imaginava."