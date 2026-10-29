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عمار الغامدي مهاجم فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
Ahmed Mansy
Traduzido por

Não é o artilheiro do Al-Ittihad: Vicente recorre a talento da Liga de Elite Juvenil diante do Abha

Abha x Al-Ittihad
Abha
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Al Ittihad U21 x Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Jawwy Elite League U-21
Arábia Saudita

Reforço especial para o Hull City

O alemão Jens Wiesing, treinador do Al-Ittihad, decidiu recorrer a um talento da Joy Elite League (o Campeonato Saudita Sub-21), durante o confronto contra o Abha pela Roshn League.

O Al-Ittihad visita o Abha, amanhã, sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, pela décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

O jornalista saudita Alaa Saeed afirmou que Wiesing decidiu incluir Suhaib Hosawi, jogador da equipe Sub-21 do Al-Ittihad, na lista do time principal que disputa a partida contra o Abha pela primeira vez na temporada atual.

Hosawi chamou bastante a atenção após as atuações de destaque que apresentou na temporada atual da Joy Elite League, já que possui uma perna esquerda mágica e se destaca na posição de ponta direita.

Próximas partidas
ABH

ABH

Campeonato Saudita

30 de out. de 2026

ITT

ITT

Al Ittihad U21

Al Ittihad U21

Jawwy Elite League U-21

01 de nov. de 2026

Al Ahli U21

Al Ahli U21

O jovem jogador ajudou sua equipe a liderar a tabela de classificação na temporada atual do Campeonato Saudita Sub-21, com 22 pontos, fruto de 7 vitórias e um único empate, com 4 pontos de vantagem sobre o Al-Ahli, segundo colocado.

Vale lembrar que a equipe Sub-21 do Al-Ittihad possui outro talento que chamou a atenção nas últimas duas temporadas da Joy Elite League, o atacante Ammar Al-Ghamdi, terceiro artilheiro da competição com 7 gols, a apenas um gol de distância de Mohammed Al-Issa e Musa Adam, estrelas do Al-Ettifaq e do Al-Ahli, respectivamente.

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