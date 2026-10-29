O alemão Jens Wiesing, treinador do Al-Ittihad, decidiu recorrer a um talento da Joy Elite League (o Campeonato Saudita Sub-21), durante o confronto contra o Abha pela Roshn League.

O Al-Ittihad visita o Abha, amanhã, sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, pela décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

O jornalista saudita Alaa Saeed afirmou que Wiesing decidiu incluir Suhaib Hosawi, jogador da equipe Sub-21 do Al-Ittihad, na lista do time principal que disputa a partida contra o Abha pela primeira vez na temporada atual.

Hosawi chamou bastante a atenção após as atuações de destaque que apresentou na temporada atual da Joy Elite League, já que possui uma perna esquerda mágica e se destaca na posição de ponta direita.

O jovem jogador ajudou sua equipe a liderar a tabela de classificação na temporada atual do Campeonato Saudita Sub-21, com 22 pontos, fruto de 7 vitórias e um único empate, com 4 pontos de vantagem sobre o Al-Ahli, segundo colocado.

Vale lembrar que a equipe Sub-21 do Al-Ittihad possui outro talento que chamou a atenção nas últimas duas temporadas da Joy Elite League, o atacante Ammar Al-Ghamdi, terceiro artilheiro da competição com 7 gols, a apenas um gol de distância de Mohammed Al-Issa e Musa Adam, estrelas do Al-Ettifaq e do Al-Ahli, respectivamente.