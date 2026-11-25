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Cesc Fabregas classificou a ascensão meteórica do Como como algo “fora do normal” após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o AEK Atenas na Champions League. Um chute espetacular de Luis Milla decidiu a partida em uma noite de muita chuva no estádio Sinigaglia e deixou o recém-chegado à Serie A perto da fase eliminatória.

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Golaço de Milla decide partida tensa

Em condições longe das ideais, o Como conquistou sua quarta vitória na principal competição europeia e ficou a um passo de terminar entre os 24 primeiros. A noite começou com frustração, quando Lucas Da Cunha desperdiçou um pênalti. Os donos da casa também dependeram muito do goleiro Robert Sanchez, que fez uma dupla defesa decisiva pouco antes do intervalo. O empate, porém, foi desfeito por um lance de brilho individual: Milla tirou as teias do ângulo com um chute magnífico.

O resultado evidencia o momento extraordinário do clube, que venceu oito de seus últimos nove jogos em todas as competições. Após o apito final, Fabregas reconheceu a dimensão do que o Como alcançou em tão pouco tempo. “Não é normal o Como vencer oito de nove jogos”, disse o técnico espanhol, segundo a Sky Sport Italia. “Sabemos que é um projeto especial. Sou o primeiro a comemorar por cinco minutos e depois pensar no próximo jogo. Mas, se voltarmos três anos, é verdade que crescemos rápido. Precisamos aproveitar isso pelo menos por um momento.”

Fabregas admite nervosismo em jogo da Champions League

Fabregas admitiu que viveu momentos de tensão à beira do campo na reta final, enquanto seu time, desfalcado de vários jogadores importantes, enfrentava um jogo difícil pela Champions League. Com poucas opções à disposição, o espanhol falou abertamente sobre sua relativa falta de experiência como técnico e confessou aos jornalistas, após o apito final, que manter a calma nos minutos finais ainda é um grande desafio.

“Fiquei preocupado nos últimos vinte minutos? Estou sempre preocupado”, admitiu. “Ainda sou muito jovem, não tenho a experiência de vocês para ficar tranquilo. A Champions League tem um nível muito alto e qualquer erro pode custar caro. Somos um time pequeno, porque hoje tivemos oito jogadores indisponíveis, seja por lesão ou por causa da lista de inscritos na Champions League.”

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Milla recebe elogios após decidir o jogo

Milla foi o grande herói da noite, e Fabregas elogiou a contribuição do meio-campista dentro e fora de campo. O técnico descreveu o espanhol como alguém de grande personalidade e uma liderança fundamental no ambiente de “família” que construíram no clube desde sua chegada. Fabregas explicou que a carreira de Milla está em trajetória ascendente há vários anos e que ele oferece ao time a estabilidade necessária no meio-campo.

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“Ele é um jogador muito bom e atua em altíssimo nível há vários anos. Sua carreira está em trajetória ascendente, e ele chegou a um ponto de consistência no seu jogo. Tem muita personalidade e uma grande capacidade de liderança, além de jogar pelo time. Todo mundo gosta dele”, afirmou Fabregas.

Fabregas pede humildade apesar do sucesso

O ex-meio-campista do Arsenal e do Barcelona pediu que seu time mantenha os pés no chão, embora esteja desfrutando da campanha histórica na Champions League. Ao reconhecer a importância das noites europeias, ele alertou que o elenco não pode se deixar levar pelo entusiasmo se quiser manter o nível atual de desempenho. Fabregas lembrou como as percepções no futebol podem mudar rapidamente após uma única derrota.

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“Precisamos entender o que está acontecendo, com humildade e vontade de trabalhar. Estamos fazendo algo diferente e especial. De fora, parece normal. Aí vocês escrevem que somos melhores que a Juve, mas ela é o clube mais histórico da Itália”, declarou.