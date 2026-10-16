"Não é Neymar": apenas um jogador superou a barreira dos 100 milhões duas vezes

No mundo do futebol, os números gigantescos não bastam sempre para comprovar o valor das estrelas dentro de campo. E enquanto Neymar mantém o recorde da transferência mais caro da história, o argentino Enzo Fernández se destaca como o único jogador cuja transferência superou a barreira dos 100 milhões de euros duas vezes, em uma história que abre espaço para questionamentos sobre o quanto seu valor de mercado corresponde ao seu impacto real.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros para contratar Neymar, vindo do Barcelona, enquanto a carreira de Enzo Fernández registrou duas transações milionárias: a primeira para o Chelsea, por 121 milhões de euros, em janeiro de 2023, e a segunda para o Manchester City, por mais de 145 milhões de euros, no último verão europeu, segundo o relato apresentado na publicação.

Enzo havia se transferido do argentino River Plate para o português Benfica por 44,25 milhões de euros, antes de chamar a atenção na Copa do Mundo de 2022, no Catar, onde conquistou o título com a seleção da Argentina ao lado de Lionel Messi.

Mas o potencial do meio-campista argentino justifica esses investimentos colossais? Apesar de seu status internacional e de suas qualidades técnicas, ainda há dúvidas sobre o tamanho de sua influência nos resultados das equipes que defendeu.

Em sua passagem pelo Chelsea, Enzo não conseguiu devolver o time ao patamar de outros tempos, mesmo tendo personalidade de liderança, finalizações potentes e capacidade de se desgastar bastante no meio-campo. Seu principal título com o clube se limitou ao Mundial de Clubes.

No plano individual, o jogador marcou 31 gols e deu 30 assistências em 170 partidas, números bons para um meio-campista, mas que não encerram sozinhos o debate sobre a validade de desembolsar quantias excepcionais por sua contratação, especialmente diante das críticas ao seu estilo, por vezes baseado no excesso de esforço.

Alguns episódios recentes aumentaram a polêmica em torno do jogador. A publicação menciona sua entrada violenta em Cubarsí na última final da Copa do Mundo, antes de se envolver em um lance curioso durante o confronto entre Manchester City e Paris Saint-Germain, quando atingiu o árbitro por trás e o derrubou ao tentar alcançar a bola.

A cena levantou questionamentos sobre a não marcação de falta contra Enzo, em meio a críticas pela falta de intervenção do árbitro de vídeo. Entre o valor financeiro altíssimo e a polêmica permanente sobre seu desempenho e suas atitudes, resta a pergunta principal: Enzo Fernández entrega algo equivalente ao dinheiro pago por ele, ou seu nome ficou maior do que sua influência dentro de campo?