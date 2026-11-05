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Enzo Maresca saiu em firme defesa de Gianluigi Donnarumma depois que o goleiro do Manchester City cometeu mais um erro de grande repercussão na Champions League, contra o RB Leipzig. O italiano atravessa uma fase difícil, mas o técnico insiste que a situação não é motivo de preocupação antes da partida do fim de semana pela Premier League.

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Maresca apoia Donnarumma em meio à má fase

Maresca manifestou apoio total a Donnarumma após o mais recente erro de grande repercussão do goleiro em uma competição europeia. O técnico do Manchester City garante que não está nem um pouco preocupado com a recente queda de rendimento do italiano.

Donnarumma falhou durante a emocionante vitória do Manchester City por 3 a 2 sobre o Leipzig, fora de casa, pela Champions League, na noite de quarta-feira. O erro permitiu que Ridle Baku marcasse um gol de empate importante e aumentou imediatamente a pressão sobre o goleiro de 27 anos.

O episódio na Champions League aconteceu apenas 11 dias depois de Donnarumma cometer outra falha custosa contra o Aston Villa. Aquele erro encerrou a impressionante invencibilidade do Manchester City no início da temporada da Premier League.

Técnico do Manchester City minimiza preocupação com o gol

Apesar das dificuldades recentes e da crescente pressão externa, é muito improvável que Maresca deixe seu goleiro titular fora do time neste fim de semana. O técnico reconheceu o erro contra o Leipzig, mas logo destacou uma defesa espetacular e decisiva feita por Donnarumma pouco antes, na mesma partida.

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“Não é uma preocupação, mas foi um erro”, explicou Maresca aos jornalistas. “Reconhecemos que foi um erro. No momento, não estou pensando na situação do gol. Alguns minutos antes do gol, ele fez uma defesa que nenhum goleiro do mundo faz. Gigio sabe que não foi bem no primeiro gol. Ele vai melhorar.”

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Erros individuais custam caro ao Manchester City

Donnarumma não conseguiu passar sem sofrer gols em nenhuma das últimas seis partidas que disputou, considerando todas as competições. Maresca, porém, acredita firmemente que o principal problema são falhas individuais pontuais em diferentes setores do campo, e não uma deficiência tática ou sistêmica mais profunda.

“Os dois gols que sofremos foram bastante bobos e poderiam ter sido evitados”, ressaltou o técnico ao analisar a atuação no meio da semana. “Nos últimos cinco ou seis jogos, sofremos gols em todas as competições, e eles resultaram de erros individuais. Não se trata do sistema nem de um meio-campista ou da linha de ataque. Sou novo aqui, preciso conhecer os jogadores, e eles precisam me conhecer. Só podemos melhorar. Não acho que, neste momento, seja uma questão de equilíbrio.”

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Manchester City terá confronto importante fora de casa pela Premier League

Donnarumma certamente continuará no gol por enquanto, enquanto o Manchester City busca uma reação convincente na competição nacional. A equipe visita o Nottingham Forest no sábado em busca de uma vitória fora de casa de que precisa muito.