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Karl-Heinz Rummenigge voltou a falar sobre Jamal Musiala e usou palavras contundentes.

O ex-presidente do conselho de administração do clube mais vezes campeão da Alemanha falou à Sky após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln sobre o jogador de 23 anos, que havia voltado a atuar depois de um período afastado por lesão. Suas declarações foram ainda mais diretas que as de Uli Hoeneß e Jan-Christian Dreesen .

"É sabido que ele tem um problema de saúde. E é sabido que tem um contrato com valores muito altos", afirmou Rummenigge, endossando as preocupações dos dois que falaram antes dele. "Acho sério e totalmente normal que o clube precise pensar em como lidar com isso."

Os dirigentes do Bayern de Munique aparentemente têm dúvidas consideráveis de que Musiala possa recuperar o antigo nível de desempenho devido ao seu histórico de lesões e à sua disfunção neurológica, que provoca episódios de ausência breves e temporários, mas tratáveis . "O que sabemos infelizmente sugere que será difícil voltar ao nível que ele muitas vezes mostrou aqui neste estádio", afirmou Rummenigge.

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Por isso, seria preciso "conversar com o jogador, com a família e, sobretudo, com a agência, porque esses valores, com todo o respeito, deixam de ser viáveis", prosseguiu Rummnigge, que também foi questionado sobre uma possível venda de Musiala.

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"Não consigo imaginar que Jamal queira deixar o clube ou que algum outro clube o compraria nessas condições", respondeu Rummenigge. "Tratamos disso com muita sensibilidade com o jogador, e todos queremos que ele volte em sua melhor forma. Mas e se isso não acontecer? Nesse caso, também teremos de pensar nas finanças."

Ainda não houve uma conversa com o jogador. Além disso, a intenção é "primeiro esperar para ver como ele evolui nas próximas semanas. Depois, será preciso observar atentamente o que acontece e tomar uma decisão."