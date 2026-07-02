Não é mais Jack Grealish: o Manchester City apresenta sua contratação mais cara de todos os tempos

Elliot Anderson vai definitivamente continuar sua carreira no Manchester City, conforme anunciou o gigante inglês por meio de seus canais oficiais. O meio-campista de 23 anos chega do Nottingham Forest por uma quantia recorde de 135 milhões de euros.

Com esse valor, divulgado pelo Transfermarkt, Anderson se torna, de uma só vez, o jogador mais caro da história doManchester City. Esse recorde pertencia até então a Jack Grealish, que chegou do Aston Villa em 2021 por mais de 117 milhões de euros.

Com esse valor, Anderson também supera seu companheiro de seleção inglesa Declan Rice (Arsenal) como o jogador britânico mais caro de todos os tempos.

Anderson ainda tinha contrato de mais três temporadas com o Nottingham Forest, o que permitiu ao clube exigir o valor máximo pela transferência. No total, ele disputou 92 partidas pelo clube, onde se tornou um verdadeiro astro.

O meio-campista está atualmente disputando a Copa do Mundo com a seleção inglesa. Sob o comando do técnico Thomas Tuchel, ele tem lugar garantido no time titular.

A chegada de Anderson parece ser uma má notícia para o jogador da seleção holandesa Tijjani Reijnders, do Manchester City.

O meio-campista holandês foi perdendo gradualmente sua vaga de titular na última temporada sob o comando de Pep Guardiola e agora precisa aguardar para saber quais são os planos de Enzo Maresca.