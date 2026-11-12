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Thibaut Courtois criticou, em entrevista à Sky Sports, a saída do ex-treinador Xabi Alonso do Real Madrid. O goleiro também revelou que deixou passar por duas semanas uma mensagem do sucessor, Jose Mourinho.

O retorno de Courtois aos treinos sob o comando de Mourinho começou com uma falha de comunicação durante a Copa do Mundo. Segundo o goleiro da seleção belga, os motivos foram um voo de longa distância sem conexão à internet e a diferença de fuso horário que veio em seguida.

Só quando Mourinho pegou o celular pela segunda vez, após uma partida, o goleiro desconfiou e pediu a dirigentes do Real Madrid que confirmassem que o remetente era, de fato, o novo treinador do clube. "Mas agora está tudo bem", disse o jogador de 34 anos.

Para Courtois e Mourinho, o trabalho conjunto na capital espanhola já é o segundo capítulo da parceria. Há doze anos, os dois também estiveram juntos no Chelsea, na Premier League.

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Courtois comemorou a contratação de Mourinho: "É sempre bom voltar a trabalhar com ele. É um excelente treinador, e eu estava ansioso por seu retorno."

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Thibaut Courtois: como Jose Mourinho mudou ao longo dos anos

O goleiro percebe mudanças no treinador tanto no trabalho quanto no trato pessoal. Em comparação com os anos em que trabalharam juntos em Stamford Bridge, o português hoje age com mais calma, sem perder a autoridade no vestiário.

"Acho que ele mesmo disse que poderia ter amadurecido um pouco mais. Com toda essa experiência, na minha opinião, ele às vezes também está um pouco mais tranquilo", afirmou Courtois. "Lembro que, no Chelsea, ele se mostrava mais confiante no vestiário e transmitia uma sensação maior de pressão. Isso ainda acontece hoje, mas, em comparação com o que lembro de doze anos atrás, acho que é um pouco menos intenso." Para o goleiro, isso é importante na situação atual do clube: "Acho que é exatamente disso que precisamos."

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Courtois falou em tom bem mais reflexivo sobre Xabi Alonso, antecessor de Mourinho. O ex-treinador do Bayer Leverkusen teve de deixar o cargo após apenas 34 jogos oficiais.

Courtois saiu em defesa do espanhol e elogiou sua capacidade como treinador e o trabalho bem-sucedido em sua passagem anterior pela Bundesliga. "Gosto muito de Xabi Alonso e de sua maneira de trabalhar. Acho que ele é um excelente treinador", disse.

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Thibaut Courtois critica o Real pela rápida demissão de Xabi Alonso

Ao mesmo tempo, o goleiro reconheceu que o trabalho no Real nem sempre transcorreu sem dificuldades: "Acho que talvez, em algumas situações, não tenha havido um bom entendimento entre Xabi Alonso e os jogadores, mas penso que ele tinha uma boa relação com muitos deles."

A demissão antecipada de Alonso ainda é algo que o goleiro não compreende. A saída "não foi justa: acho que, no mundo do futebol, é sempre assim: quando os resultados não são bons, o treinador é o primeiro a pagar o preço".

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Desde então, Alonso foi contratado pelo Chelsea, clube que Courtois deixou no passado rumo a Madri em meio a controvérsias. Em campo, a fase dos londrinos é irregular após uma derrota para o AFC Sunderland e uma partida em que não conseguiram vencer o Tottenham Hotspur. Com isso, a equipe ocupa a quinta posição na tabela.

Ainda assim, Courtois acredita que o time de Alonso pode se classificar para a Liga dos Campeões: "Acredito mesmo que eles vão terminar a temporada entre os quatro primeiros." Para isso, porém, os dirigentes em Stamford Bridge precisam ter a paciência necessária e dar ao espanhol tempo suficiente para trabalhar.