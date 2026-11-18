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Três grandes nomes estiveram na mesa do Barcelona, e apenas um deixou Deco arrependido. Em uma entrevista nada comum, o diretor esportivo do Barça quebrou o silêncio e revelou o atacante que lhe causou grande decepção por não ter sido contratado.

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O Barcelona contratou atacantes de alto nível nos últimos anos, mas também tentou fechar negócios que não se concretizaram por diferentes motivos, alguns por questões financeiras e outros pela situação de outros clubes.

Em entrevista a Bojan Krkić no programa "Tot Costa", da "Catalunya Ràdio", Deco, diretor esportivo do Barcelona, revelou qual atacante lhe causou grande decepção por não ter conseguido contratá-lo, entre três grandes nomes.

Quando lhe pediram para escolher entre o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, o colombiano Luis Díaz, atualmente no Bayern de Munique, e o português Bernardo Silva, atualmente meio-campista do Real Madrid, Deco hesitou por alguns instantes e então decidiu.

"Luis Díaz", disse Deco, na entrevista repercutida pelo "Mundo Deportivo". Uma resposta curta, mas carregada de significado, que revelou o tamanho do arrependimento na diretoria do Barcelona por ter perdido esse negócio.

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Nico Williams, do Athletic Bilbao, que esteve envolvido em uma longa novela de transferência antes de Julián, não foi incluído na pergunta feita a Deco, o que restringiu a comparação apenas aos três nomes.

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Deco se referia às temporadas 2023-2024 e 2024-2025, quando Luis Díaz queria deixar o Liverpool, e o Barcelona estava muito interessado nele e em contato constante com o jogador, já que o ponta colombiano desejava se transferir para o clube catalão.

Naquela época, Díaz via no Barcelona o projeto ideal para ele e esperava apenas um sinal para concluir o negócio, enquanto a diretoria do Barça fazia todo o possível para convencer o Liverpool a liberar o jogador.

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No entanto, o valor altíssimo pedido pelo Liverpool impediu a conclusão do negócio, em um momento difícil para o orçamento do clube catalão, que enfrentava uma grave crise financeira que o impedia de pagar as grandes quantias exigidas no mercado de transferências.

Apesar das repetidas tentativas do Barcelona e do contato constante com o jogador e seu empresário, os valores pedidos pelo clube inglês estavam acima da capacidade do Barça naquele momento, e o sonho catalão de contratar o ponta colombiano fracassou.

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A história terminou com a saída de Luis Díaz para o Bayern de Munique no verão europeu de 2025. O Barcelona perdeu um dos alvos mais importantes em que vinha trabalhando havia duas temporadas, e o jogador foi para um rival europeu direto.

Luis Díaz é considerado um dos melhores pontas do mundo nos últimos anos, graças à sua grande velocidade, à capacidade de drible e ao apurado faro de gol, o que o tornou cobiçado pelos grandes clubes europeus.

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Já Julián Álvarez acabou optando pela transferência para o Atlético de Madrid, enquanto Bernardo Silva seguiu sua carreira no Real Madrid, mas Deco afirmou que o maior arrependimento foi justamente Luis Díaz.

A pergunta que fica agora é: o Barcelona voltará a tentar contratar Luis Díaz no futuro, ou a oportunidade se perdeu para sempre após sua transferência para o Bayern de Munique?

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As palavras de Deco confirmam que o Barcelona esteve muito perto de uma grande contratação, mas o dinheiro foi o único obstáculo, e a torcida catalã ainda se pergunta: o que teria acontecido se Díaz tivesse vestido a camisa blaugrana?