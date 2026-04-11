Não é El-Rakraki... Treinador marroquino é candidato à sucessão de Renard na Arábia Saudita

Apesar da aparente estabilidade nos bastidores da seleção saudita, liderada pelo técnico francês Hervé Renard, os sinais de uma nova fase começam a surgir no horizonte, com o aumento dos rumores sobre a possibilidade de uma mudança técnica antes da disputa da próxima Copa do Mundo.

Em meio às diversas especulações, o nome de um técnico marroquino ganhou destaque entre os candidatos, tornando-se uma das principais opções para suceder Renard, em uma mudança que pode refletir uma nova direção, alinhada às crescentes ambições da seleção saudita no cenário internacional.

Nabil Nakshbandi, atual crítico esportivo e ex-presidente da Comissão de Árbitros da Federação Saudita de Futebol, afirmou: “Existem várias opções em jogo para a seleção saudita no momento, mas eu me inclino pela contratação do marroquino Hussein Ammouta”.

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Ele acrescentou: “Amota tem uma experiência fantástica no comando de seleções e teve um desempenho excelente com a seleção jordaniana. Espero que ele assuma o comando da seleção saudita”.

E continuou: “Mas se a tendência for afastar-se de um técnico que já treinou seleções, deve-se pensar no brasileiro Breckles Chamusca, técnico do Al-Taawoun”.

Por sua vez, o jornalista Emad Al-Salmi, durante sua participação no programa “Action com Walid”, defendeu a necessidade de nomear Hussein Ammouta como técnico da Seleção na próxima fase.

Ele afirmou que a contratação de um técnico com a personalidade de Ammouta ou de seu compatriota Walid Regragui contribuirá para impor disciplina tática dentro da seleção, além de reforçar o espírito de luta dos jogadores, algo de que a próxima fase precisa, especialmente com o aumento das expectativas antes da participação na Copa do Mundo.

Ele observou que a escola marroquina de treinamento provou seu sucesso recentemente nos âmbitos continental e internacional, o que a torna uma opção ideal para conduzir a seleção marroquina à conquista de resultados notáveis nas próximas competições.

Amota não foi o único candidato marroquino associado ao cargo de técnico da seleção saudita, já que ele foi precedido por Walid Regragui, ex-técnico dos “Leões do Atlas”.