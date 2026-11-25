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O Paris Saint-Germain recebeu a notícia de que os atacantes Desire Dou eand e Khvicha Kvaratskhelia perderão o restante da temporada por lesões idênticas no joelho. Apesar do duro golpe para as opções do elenco, o técnico Luis Enrique mantém a confiança nas perspectivas do clube na Ligue 1 e na Europa.

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Duas lesões no ligamento cruzado anterior deixam o PSG sem dupla importante no ataque

A vitória por 3 a 2 sobre o Nice, fora de casa, pela Ligue 1, no sábado, teve um custo alto para o campeão francês: Doue rompeu o ligamento cruzado anterior. O atacante perderá o restante da temporada depois de marcar três gols e dar duas assistências em três partidas na Champions League nesta edição.

A lesão é idêntica à do também atacante Kvaratskhelia, que sofreu o mesmo problema no joelho durante a vitória sobre o Barcelona no mês passado. Apesar de perder os dois jogadores importantes , Luis Enrique descartou ir ao mercado de transferências em janeiro em busca de reforços.

Luis Enrique descarta contratações por desespero e cobra resiliência

Antes do confronto europeu de quarta-feira, o técnico do PSG afirmou confiar na capacidade do elenco atual de lidar com os desfalques. “Não precisamos contratar jogadores na janela de transferências. Não é do nosso estilo contratar um jogador por apenas seis meses”, disse Luis Enrique. “Estamos satisfeitos com o nosso elenco.

“Acima de tudo, não temos medo de nada. Confiamos na nossa capacidade e na nossa resiliência. Estamos tristes pelos jogadores lesionados, mas nossa motivação é compartilhar mais grandes momentos com eles ao longo das temporadas.”

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Em vez de lamentar o azar, o treinador afirmou que seus jogadores precisam recorrer à força mental que já demonstraram. Ele acrescentou: “Vamos começar a chorar e reclamar? Não, não é assim que um time funciona.

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“Isso faz parte do futebol de alto nível. Todos os times e todos os técnicos sabem disso. Lesões acontecem. Este time mostrou toda a sua resiliência nos últimos três anos. Sempre nos recuperamos. É um desafio neste momento, e precisamos continuar motivados para seguir evoluindo.”

Atual campeão europeu encara grande teste para a profundidade do elenco

Suprir internamente a produção de Kvaratskhelia e Doue representa um grande teste para o PSG no Parc des Princes. Os dois jogadores foram fundamentais para levar o clube a títulos consecutivos da Champions League nas últimas duas temporadas, somando 23 gols e 17 assistências nessas campanhas vitoriosas.

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Sem reforços em janeiro, o elenco atual terá de repetir essa produção para manter a disputa por títulos na Ligue 1 e na Europa.

Reencontro com a Roma aguarda o PSG, que busca a quinta vitória europeia seguida

O PSG volta a campo na noite de quarta-feira contra a Roma, clube que teve Luis Enrique como técnico na temporada 2011-12 . Líder da tabela da fase de liga antes da quinta rodada, o atual campeão busca a quinta vitória em cinco jogos para ficar mais perto de uma vaga nas oitavas de final.

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“Meu período na Roma foi muito especial para mim”, disse ele. “Tenho boas lembranças. É uma cidade magnífica; vivi experiências maravilhosas como técnico lá e estou em paz com tudo o que aconteceu comigo enquanto estive lá.

“É claro que estamos felizes por voltar a jogar na Champions League, especialmente em casa. Esta partida será muito diferente de tudo o que vivemos antes. A Roma é um time que defende de uma maneira única, mas estamos ansiosos pelo jogo.”