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Xabi Alonso evitou se alongar sobre a ausência de Cole Palmer da convocação da Inglaterra e afirmou que suas conversas com o jogador de 24 anos tratam apenas do Chelsea. O técnico do Chelsea também brincou com a máscara de proteção do goleiro Emiliano Martinez e revelou que o meio-campista Moises Caicedo tem “pequenos problemas” antes da visita ao Sunderland, no domingo, pela Premier League.

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Alonso evita falar sobre a ausência de Palmer na seleção da Inglaterra

Alonso foi questionado sobre Palmer em sua entrevista coletiva antes da partida, realizada em Cobham na sexta-feira, depois que o jogador de 24 anos ficou fora da convocação da Inglaterra para os confrontos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha. Segundo apuração do football.london, dirigentes em Wembley entraram em contato com o Chelsea para verificar se ele estava disponível. Mesmo após saber que estava apto, a Inglaterra não o convocou, deixando Morgan Rogers como o único representante do clube.

Questionado se havia conversado com Palmer sobre a ausência, Alonso disse: "Não, não conversamos sobre isso. Temos falado sobre o nosso jogo de domingo. Estamos muito felizes com Cole. Acho que ele está gostando de jogar. Ele está se entrosando muito bem com os outros atacantes e ajudando a equipe. Também está ajudando o time a desenvolver e melhorar o que queremos fazer e a chegar aonde queremos, sabendo que tudo leva tempo. Estou muito feliz com sua qualidade, sua atitude e o impacto que ele tem sobre o restante da equipe."

Expulsão de Palmer foi discutida no Chelsea

Alonso ressaltou que suas conversas com Palmer tratam de assuntos do clube, não da seleção. "Falamos sobre o Chelsea, falamos sobre nós. Já temos bastante com que lidar. Precisamos nos concentrar a cada fim de semana. É nisso que posso ter impacto, é o que está sob meu controle e é sobre isso que conversamos", afirmou.

O espanhol confirmou, porém, que os dois haviam conversado sobre a recente expulsão de Palmer. "Ele precisa se concentrar no que lhe cabe: jogar um bom futebol, gostar de jogar conosco, no Chelsea, e se entrosar com seus companheiros de equipe, com certeza", acrescentou. "Conversamos sobre a expulsão depois do jogo contra o Tottenham. Esse é um assunto sobre o qual falamos, mas, fora isso, a maior parte das conversas é sobre futebol, sobre o que podemos fazer melhor."

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Atualização sobre a máscara de Martinez e preocupação com Caicedo

Martinez, que passou por uma cirurgia devido a uma fratura na mandíbula no mês passado, voltou a treinar usando uma máscara, e Alonso decidirá no domingo se ele será titular. "Imagino que a máscara seja de um especialista, não de uma loja de artigos de Halloween [risos]. De um especialista, com certeza", brincou. "Ele está se acostumando [a ela]. Com certeza, não é a coisa mais confortável, mas está se acostumando. Treinou com ela durante quase toda a semana. Por algum tempo, tenho certeza de que terá de lidar com isso e se adaptar. Ele tem feito tudo com a máscara, então ela não é [um] obstáculo. Recebemos a liberação dos médicos após a concussão. Já se passaram três semanas, então temos tudo de que precisamos."

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Caicedo, por sua vez, perdeu a primeira parte do treino de quarta-feira. "Bem, depois do último jogo, ele teve pequenos problemas. Esperamos avaliar amanhã diferentes situações, e Moi é uma delas", disse Alonso, acrescentando: "É mais um desconforto do que algo na panturrilha."

O que vem pela frente para o Chelsea?

Atualmente entre os quatro primeiros colocados, o Chelsea fará amanhã seu último treino antes de viajar para enfrentar o Sunderland, equipe que, segundo Alonso, "merece mais pontos do que conquistou".

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Alonso não espera contar com Maxence Lacroix nem com Joao Pedro, enquanto Jorrel Hato precisa de "mais algumas semanas". O treinador dará novas informações antes do jogo contra o Leeds, após a pausa para as seleções.