O clube do West Ham United anunciou a demissão do seu treinador Nuno Espírito Santo, após o início decepcionante da equipe na tentativa de um retorno rápido à Premier League inglesa, depois de ter sido rebaixado para a segunda divisão inglesa.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", a diretoria do West Ham já começou a estudar os nomes cotados para suceder o treinador português, e Scott Parker, ex-meio-campista da equipe, aparece entre os principais candidatos a assumir a função.

Nuno fracassou em salvar o West Ham do rebaixamento para a segunda divisão inglesa na temporada passada, enquanto a diretoria do clube busca retornar diretamente à elite, sem passar mais de uma temporada na divisão inferior.

As duas derrotas consecutivas em casa diante de Southampton e West Bromwich Albion levaram o West Ham a cair para a oitava posição na tabela de classificação, última das colocações que dão acesso aos playoffs de promoção, após 13 rodadas disputadas, resultados que a diretoria considerou inaceitáveis.

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Scott Parker é o candidato mais destacado no momento para suceder Nuno, de acordo com fontes bem informadas, especialmente porque não está vinculado a nenhum clube desde sua saída do Burnley em abril passado, além de possuir experiência de acesso à Premier League inglesa com Burnley e Fulham.

Espera-se que a contratação de Parker seja bem recebida pela torcida do West Ham, levando em conta sua passagem anterior pelo clube, onde defendeu as cores da equipe por 4 anos durante sua carreira como jogador.

Outro nome se destaca entre as opções à disposição do West Ham, o de Rob Edwards, que foi demitido do comando do Wolverhampton após o rebaixamento da equipe da Premier League inglesa.

Edwards havia deixado o comando do Middlesbrough em novembro passado, quando a equipe ocupava a segunda posição na segunda divisão inglesa, além de possuir experiência de ter conduzido o Luton Town ao acesso à Premier League inglesa.

O West Ham se prepara para enfrentar o Cardiff City na noite de quarta-feira, com Mark Noble, Steve Potts e Gerard Prenderville responsáveis por supervisionar a preparação da equipe para a partida.

O West Ham afirmou, em comunicado oficial: "O West Ham United confirma a saída do treinador da equipe principal masculina, Nuno Espírito Santo, do seu cargo com efeito imediato".

E acrescentou: "Após uma revisão completa do início da equipe na segunda divisão inglesa, o conselho diretivo entende que realizar uma mudança na comissão técnica se tornou necessário no momento atual, para garantir que o clube continue avançando de acordo com seus objetivos e aspirações".

E prosseguiu: "Também deixaram o clube o auxiliar técnico Rui Pedro Silva e o treinador de goleiros Rui Barbosa".

E concluiu: "O West Ham United agradece a Nuno, Rui e Rui pelo esforço e comprometimento demonstrados durante o período em que trabalharam no clube, desejando a todos eles sucesso em sua próxima trajetória. O processo de busca por um novo treinador para a equipe já teve início".